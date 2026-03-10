Életmód
Itt a tavasz! 6 cipő, ami mindennél divatosabb lesz 2026-ban
Forrás: Getty Images
3 csillagjegy, aki március 9-én végre lezár egy borzasztóan nehéz időszakot
Néhány csillagjegy óriási ajándékot kap az égeiktől tavasz elején, mert új fejezetet nyithatnak az életükben és búcsút inthetnek a nehézségeknek.
A születési dátumodból kiderül, ki voltál előző életedben
Előfordult már, hogy egy hely, egy illat vagy egy pillanat furcsán ismerősnek tűnt, mintha már átélted volna korábban?
Végre itt a tavaszi időszak, ami nemcsak azért izgalmas, mert később megy le a nap és újra van kedvünk kimozdulni otthonról, hanem azért is, mert az öltözködésünk teljesen átalakul. A vastag kabátok és csizmák mehetnek pihenni a szekrénybe, helyüket pedig átadják a tavaszi szezon új kedvenceinek. A 2026-os időszak több szempontból is nagyon izgalmas, mert olyan trendek is előtérbe kerülnek, amiket tényleg "nem láttunk jönni."
De mi most kifejezetten a cipőkre helyezzük a hangsúlyt, mert ezen a téren is lesznek izgalmas újítások. Több olyan lábbeli is akad, ami kimondottan divatos lesz 2026 tavaszán, és nyugodtan kijelenthetjük, hogy tényleg mindenki megtalálja köztük a kedvencét. Akár a kényelmes, szaladgálós cipőket keresed, akár a statement darabokat, ez a pár hónap minden lesz, csak unalmas nem
Íme 6 cipő, ami mindennél divatosabb lesz 2026 tavaszán:
