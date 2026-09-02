2026 őszén visszatérnek a leggingsek - így viseld, ha igazán sikkes akarsz lenni

Úgy tűnik, a leggings ismét visszatalál a divat élvonalába és idén ősszel minden adott ahhoz, hogy újra a gardrób egyik legtöbbet viselt darabja legyen. Kényelmes, könnyen variálható és pontosan az a ruhadarab, amelyet egy rohanós reggelen ugyanúgy előkaphatsz, mint akkor, ha egy átgondoltabb, elegánsabb szettet szeretnél összeállítani.

Persze a leggings esetében különösen sok múlik a stylingon. Egy rosszul megválasztott felsővel könnyen a kétezres évek elejét idézheti, míg a megfelelő darabokkal párosítva kifejezetten modern és kifinomult hatást kelthet. Ha van kombináció, amire érdemes lesz figyelni a következő szezonban, az a hosszú, lezser ingblúz és a leggings párosa. Egyszerre idézi meg a ’80-as és ’90-es évek könnyed eleganciáját, miközben néhány jól eltalált részlettel teljesen aktuálissá tehető.

A klasszikus fehér inggel nem lehet mellélőni, de ugyanilyen jól működik egy finoman csíkos darabbal vagy az ősz egyik karakteres árnyalatában pompázó blúzzal is. A lényeg a szabásban rejlik: a hosszabb, lágy esésű felső szépen ellensúlyozza a leggings testhez simuló vonalát, így a végeredmény sokkal kiegyensúlyozottabb és elegánsabb lesz. Vagyis ha eddig kizárólag otthoni vagy edzős darabként gondoltál rá, ideje újragondolni.

Nézzük is hogy!

1. Leggings hosszú blúzzal

Az egyik kedvenc őszi leggingses összeállításunk a leggings és az oversized ing párosa. Ahhoz, hogy a szett igazán izgalmas legyen, érdemes különböző anyagokkal játszani: a sima pamuttal, gyapjúval vagy akár a műbőrrel. Az ing hosszával is kísérletezhetsz, hiszen a különböző rétegek és eltérő szabásvonalak azonnal érdekesebbé teszik az összhatást.

2. Leggings bohó blúzzal

A bohém stílus továbbra is erősen jelen van a divatban, ezért a játékos, retró, ’70-es éveket idéző blúzok remekül működnek leggingsszel párosítva. A lágy esésű anyagok, a fodros részletek és a bő, hangsúlyos ujjak izgalmas kontrasztot alkotnak a leggings lezser, letisztult sziluettjével.

3. Miniruha leggingsszel

Azoknak, akik ősszel sem szeretnének megválni kedvenc nyári miniruháiktól, tökéletes választás lehet a ruha és a leggings párosítása. Párosítsd loaferrel, így még jobban, az összhatást pedig texturált kiegészítőkkel teheted még izgalmasabbá.

4. Blézer leggingsszel

Ha a kényelmes leggings mellé egy kicsit elegánsabb összhatásra vágysz, az oversized blézer tökéletes választás. Egyszerű, mégis látványos párosítás, amelyet az időjárástól és a hangulatodtól függően magassarkúval, balerinacipővel vagy csizmával is viselhetsz. Egy könnyen bevethető stylingtrükk, ha övvel hangsúlyozod a derekad: ez kiemeli a test legkeskenyebb pontját és szép, homokóra-sziluettet eredményez.