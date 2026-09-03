Életmód
2026 őszén visszatér a culotte nadrág - így viseld, hogy igazán sikkes legyen
Forrás: Getty Images
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Van az az átmeneti időszak nyár és ősz között, amikor reggel még kabátért nyúlnál, délután viszont már megbánod, hogy hosszú farmerben indultál el otthonról. Pont erre a néhány hétre érkezik tökéletes időzítéssel a culotte nadrág, amely 2026 őszén ismét komoly divatpillanatot kap.
A bő szárú, általában valahol térd és boka között végződő fazon tulajdonképpen ideális átmenet a nyári shortok és a hosszú nadrágok között. Ráadásul az idei styling egyik legjobb része, hogy egyáltalán nem kell magassarkúval egyensúlyoznod hozzá: a loafer, a balerinacipő és még a sportcipő is tökéletes partner lehet. A rövidebb nadrágszár ráadásul szabadon hagyja a cipőt, így az outfit alsó része is főszerepet kaphat. Ha pedig attól félsz, hogy a culotte túl nehezen kombinálható, van egy jó hírünk: valójában éppen az ellenkezője igaz.
Mutatunk 7 stylingtrükköt, amivel 2026 őszén igazán sikkesnek hat.
1. Duplafarmer fekete loaferrel
A denim on denim rég túllépett azon a korszakon, amikor automatikusan Britney Spears és Justin Timberlake legendás 2001-es szettje jutott róla mindenki eszébe. 2026-ban ismét teljesen vállalható - sőt, kifejezetten sikkes -, főleg akkor, ha egy culotte fazonú farmernadrággal próbálod ki.
Vegyél hozzá egy hasonló árnyalatú farmeringet, majd az egész kék szettet törd meg egy fekete bőrloaferrel. Ettől rögtön kevésbé lesz westernes vagy Y2K-hatású, és sokkal inkább modern, városi outfitet kapsz. Egy strukturált fekete vagy krokodilhatású táska még tovább emeli az összhatást.
2. Barna árnyalatok balerinacipővel
Ha egyetlen színpalettát kellene választanunk, ami minden évben azonnal őszi hangulatba hoz, valószínűleg a barna lenne az. Csokoládé, karamell, gesztenye, kávé - 2026 őszén ezekből akár egyszerre többet is viselhetsz.
Egy sötétbarna culotte nadrágot párosíts puha kötött felsővel vagy mellénnyel, majd jöhet hozzá egy csokoládébarna balerina vagy lapos Mary Jane. Nem kell mindennek pontosan ugyanolyan árnyalatúnak lennie: éppen attól lesz drágának ható a végeredmény, ha különböző barnák és textúrák találkoznak egymással. Egy nagyobb, vintage hangulatú válltáskával pedig megkapod azt a kicsit könyvesboltos, kicsit párizsi, kicsit „most jöttem egy galériából” vibe-ot, amit ősszel amúgy is imádunk.
3. Szürke minimalizmus fekete loaferrel
Ha a culotte nadrágról még mindig valami bohém nyári darab jut eszedbe, egy elegáns szürke verzió gyorsan megváltoztatja a véleményedet. Különösen jól működnek a hajszálcsíkos, rakott vagy szabott fazonok, amelyek már-már egy klasszikus öltönynadrág rövidebb testvérének tűnnek. Ehhez nem kell túlkomplikálni a felsőrészt. Egy szürke vagy fekete, érdekes szabású top - például aszimmetrikus nyakkivágással - és egy letisztult fekete loafer pont elég. Ha pedig egy kis melegséget vinnél a szürke-fekete szettbe, egy barna velúrtáska nagyon jól megtöri a hidegebb árnyalatokat. Ez az a kombináció, ami hétköznap az irodában is működik, de egy délutáni programon sem érzed úgy, mintha egy meetingről szöktél volna meg.
4. Fekete-fehér szett ezüst balerinával
A fekete culotte és a fehér felső valószínűleg a világ egyik legbiztonságosabb párosítása. Éppen ezért érdemes valami olyasmivel feldobni, amire elsőre talán nem gondolnál: metálfényű cipővel. Egy ezüst balerinacipő azonnal 2026-ba húzza az egyébként klasszikus összeállítást, miközben nem válik túl feltűnővé. Ha még egy ezüst fülbevalót vagy más apró metálos kiegészítőt is visszahozol a szettben, az egész sokkal tudatosabbnak hat. Ez az egyik legegyszerűbb stylingtrükk akkor is, ha egy régi fekete nadrágodat szeretnéd úgy viselni, hogy hirtelen teljesen újnak tűnjön.
5. Farmercullotte sportcipővel
Nem kell minden culotte-outfitnek elegánsnak lennie. A farmerből készült változatok kifejezetten jól állnak egy lazább, sportosabb stylingnak is. Egy oversized vagy lezser ing mellé válassz lapos, retró hangulatú sneakert és máris olyan lesz a szetted, mintha különösebb gondolkodás nélkül dobtad volna össze - miközben természetesen minden részlet tökéletesen passzol.
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