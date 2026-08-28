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2026 őszén tarolni fog a nagymama stílus

#divat
#trend
#öltözködés
#nagymama stílus
#grannycore
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Utoljára frissült: 2026. augusztus 27. 15:43

Forrás: Getty Images

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Ideje feltúrni a nagymamád gardróbját!

Pár éve nagyon divatos volt a grandpa core, vagyis a nagypapa stílus. Sokan szerették, többen pedig ki voltak tőle. A tipikus papucs-zokni például nagyon menőnek számított, bár ez még mindig divatban van. A kötött pulcsik is nagyot mentek, leginkább loaferrel párosítva. Na most azonban hasonló trend érkezik ősszel. Jön a nagymama stílus!

Ami biztos, a Z generáció nemet mondott arra, hogy koruknak illően öltözzenek. Eddig sértésnek számított az, ha valakinek azt mondtuk, hogy úgy öltözik, mint egy nagymama, most viszont úgy tűnik, ez már bóknak számít.

Mi az a Grannycore, vagyis nagymama stílus

Leginkább a turizásból éled újra ez trend, ugyanis köztudott, hogy a Z generáció tagjai imádják a second hand darabokat. Nem mellesleg rengeteg retro darab tér vissza a divatba, ezek pedig mind megtalálhatóak a turkálókban is. Mutatjuk is mely darabokról van szó!

Bandana

A jelenleg iszonyat divatos, nagymamák által is jóváhagyott kiegészítő: a bandana. A koppenhágai divathéten különösen sokan viselték, de persze már az előtt is nagyon nagy népszerűségnek örvendett. Több féle mintában is kaphatóak, de nekünk egyértelműen a paisley mintás pamutkendők a kedvenceink.

Ortopéd cipő

Talán semmi sem mutatja jobban, hogyan változik a divat, mint az a kollektív lelkesedés, az ortopéd cipőkért, kifejezetten a klumpákért. A legjobb bennük, hogy valahogy nem illenek bele a szettbe. És miután több nyarat is a papírvékony balerinacipők és a vékony flip-flopok uraltak, most úgy tűnik a divatrajongók inkább a kényelmet választották.

Óriás gyöngyös nyaklánc

Ismerős az a fajta nyaklánc, amit a rajztanár viselt mindig? 2026 őszén éppen ez a tér vissza, az óriási gyöngyös nyaklánc. A lényeg azon van, hogy minél nagyobb gyöngyökből álljon az ékszer.

Oversized farmer

A fazonok egyre bővebbek, lazábbak és távolodnak egyre inkább a 2010-es évek skinny farmerjeitől. Igaz ez nem volt újdonság, ugyanis már egy jó ideje a bő nadrágoké a főszerep. A nagymamás hangulat azonban főként a stylingban érvényesül: viseld a magas derekú, bő farmert régi kardigánnal, bőrövvel és loaferral. Még jobb, ha second hand darabot választasz és nem foglalkozol a méretcímkével.

Virágos szoknya

A virágmintáról szinte egyből a nagymamánk jut eszünkbe, viszont ami ősszel igazán menni fog az a virágmintás szoknya. Mindegy, hogy milyen virágmintáról van szó, de a legjobb az apró mintás virágok. Loaferrel, csizmával párosítva is nagyon jól mutat, és a kardigánt se feledd el felvenni hozzá.

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