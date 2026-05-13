2026 nyara: városi trendek a Reserved új kollekciójában

Vadász Emese
A JOY magazin főszerkesztője.

Utoljára frissült: 2026. május 13. 14:44

Lassan ébredezik a nyári város és vele együtt pedig az a modern nő is, aki magabiztosan mozog a hétköznapok napok ritmusában.

Reggeli kávé a kedvenc helyén, séta a város utcáin, délutáni vásárlás, majd egy esti program: a Reserved 2026-os nyári kollekciója pontosan ehhez a dinamikus életstílushoz kínál sokoldalú, mégis karakteres darabokat. Olyan ruhatárat, amely reggeltől estig könnyedén alkalmazkodik a nap minden pillanatához, akár csupán néhány jól megválasztott kiegészítő segítségével.

Az új kollekció középpontjában a funkcionalitás és az erőteljes mégis karakteres találkozása áll. A Reserved ezúttal is a kontrasztokból építkezik: a lágy, nőies vonalakat határozott szabások és szoborszerű formák egészítik ki, miközben a kényelmes viselet végig meghatározó marad.

A kollekció színvilága az időtlen alapokra épül: a fehér, a fekete és a klasszikus kék farmer mellett a szezon meghatározó árnyalata, a vibráló piros kap hangsúlyos szerepet. Az energikus szín modern lendületet ad az összeállításoknak, és markáns karaktert kölcsönöz a nyári megjelenéseknek.

A sziluettek látványosan kiemelik a női formákat. Az oversized nadrágfazonok – például a barrel, balloon vagy bermuda szabások – mellett visszatérnek a capri nadrágok is. A kollekció egyik legerősebb darabja a ballonformájú felsőből és szoknyából álló szett, amely tökéletesen tükrözi a szezon játékos, mégis kifinomult hangulatát. A hangsúlyos derékvonalak, a szabadon hagyott vállak, a puffos ujjak és az architekturális volumenek mind a nőies sziluett új értelmezését szolgálják.

A farmeranyag új karaktert kap a koptatott részleteknek köszönhetően, miközben a könnyed, lazább szabású nadrágokat kendőmegoldások és finom stylingelemek teszik különlegessé. A kollekcióban helyet kapnak a vállra húzható felsők, a csipkerészletek, a visszafogott pöttyös minták, valamint a mini- és midihosszok is.

Fontos szerepet kap a rétegezés is: topok a topokra, pólók kardigánokkal kombinálva jelennek meg, hangsúlyozva a kollekció urbánus és divattudatos karakterét. A természetes anyaghasználat tovább erősíti a darabok könnyedségét és mindennapi funkcionalitását.

A kiegészítők szintén meghatározó elemei a kollekciónak. A szezon kulcsdarabjai között piros magassarkúk, finom pántos szandálok, balerinacipők és bőr flip-flop papucsok szerepelnek, míg az oversized táskák praktikus és stílusos társai lehetnek egy egész napos városi programnak. A megjelenést napszemüvegek teszik teljessé.

A Reserved 2026-os nyári kollekciója annak a nőnek szól, aki saját tempójában él a városban: modern, magabiztos és mindig készen áll a nap következő pillanatára.

A kollekció elérhető a márka kiválasztott üzleteiben, a Reserved alkalmazásban és aReserved hivatalos weboldalán.

