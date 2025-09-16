Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Divat

Az idei ősz 5 legmenőbb alapdarabja: most csapj le rájuk, mert hamarosan elfogynak a boltokból

#divat
#trend
#Alapdarabok
#Green Stiletto
#2025 ősz
#2025 őszi divat
Kerekes Vivien
Mutasd a cikkeit

A JOY.hu vezető online szerkesztője. Olyan típus vagyok, hogy ha belekezdek végre val...

Divat, Green Stiletto
Utoljára frissült: 2025. szeptember 16. 10:21

Forrás: Getty Images

Az idei ősz 5 legmenőbb alapdarabja: most csapj le rájuk, mert hamarosan elfogynak a boltokból
A nap cikke

6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol

Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Olvasd el!

Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta

És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.

Olvasd el!

Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál

Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Olvasd el!

8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben

Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.

Olvasd el!

12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

Facebook
Twitter
Pinterest
Összegyűjtöttük az idei szezon 5 legmenőbb alapdarabját, amelyek nemcsak stílusosak, de szinte bármihez passzolnak. Ezek azok a kulcsdarabok, amik pillanatok alatt feldobják a megjelenésedet, és garantáltan elfogynak a boltokból, mire beköszönt a hideg. Ha nem akarsz lemaradni, most érdemes beszerezni őket!

Piros bőrcipők

A piros szín az ősz és tél egyik kedvence, így hát igazából nincs okunk csodálkozni azon, hogy 2025-ben is a szezon egyik kiemelt árnyalata lesz. Csakhogy ezúttal a cipőnket hódítja meg, ráadásul nem is akárhogy: a piros bőrcipők akkora sikert aratnak, hogy arra igazából senki sem számított. Legyen szó piros balerináról, szlingről vagy akár bokacsizmáról, MINDEN menő lesz. De nagyon!

Graceland
Piros szling balerina

9990 Ft

Megnézem

Bármi, ami csíkos

A nyár kiemelt mintája a pöttyös volt, és bár ez nem megy sehova, a csíkos egyre nagyobb szerepet fog kapni az öltözködésünkben. Ahogy beköszönt az őszies idő, úgy kerülnek előtérbe a csíkos ruhadarabok: legyen az kabát, sál, póló vagy pulcsi, ezekkel senki sem lőhet mellé idén.

Undone elegance

2024 végére már semmi sem volt "csendes" a quiet luxury trend körül, ami a nyár kiemelt irányzata lett. A kifinomult, "felnőttes" elegancia pedig továbbra is erőteljesen jelen volt az új szezon kollekcióiban; ám ezúttal egyfajta "szétesettséggel" átszőve. Ez azt jelenti, hogy laza nemtörődömség társul az elegáns szettek mellé, így készülhetünk, hogy 2025 őszén a selyemruha mellé felkapott zokni, a félregombolt blézer mind gyakori látvány lesz.

Lapos mule cipők

A mokaszinok és balerinák továbbra is velünk maradnak ősszel, de úgy tűnik, hogy az idei őszi szezon legnagyobb lapos cipő trendje a luxus papucs fazonú mule lesz. Ezek a darabok bármilyen szettet könnyed eleganciával ruháznak fel, így nem is meglepő, hogy olyan It girl-ök, mint Anouk Yve is előszeretettel viselik őket. A meleg őszi napokra tökéletes lesz!

Graceland
Mule papucs

4995 Ft

9990 Ft

Megnézem

Térdig érő zoknik

A térdig felhúzott zoknik is főszerepet kapnak idén ősszel, ráadásul egyre több tervező kollekcióiban kaptak helyet. Nem véletlenül! Ez a trend ugyanis képes egy kis izgalmat csempészni a megszokott szettekbe, felhívja magára a figyelmet, de már csak rajtunk múlik, végül milyen hatást adnak az outfitnek.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Bermudanadrág hosszú szárú csizmával: a legmegosztóbb őszi trend visszatért

Ezt is olvasd el!

Galéria / 4 kép

4 sminktrend, amitől minden tekintet rád szegeződik idén ősszel

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Kép
Életmód

12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

Kép
Szépség

6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik

Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!

Kép
Egészség

8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden

A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!

Kép
Sztárok

Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta

És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.

Kép
Önismeret

Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!

Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!