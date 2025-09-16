Az idei ősz 5 legmenőbb alapdarabja: most csapj le rájuk, mert hamarosan elfogynak a boltokból

Piros bőrcipők

A piros szín az ősz és tél egyik kedvence, így hát igazából nincs okunk csodálkozni azon, hogy 2025-ben is a szezon egyik kiemelt árnyalata lesz. Csakhogy ezúttal a cipőnket hódítja meg, ráadásul nem is akárhogy: a piros bőrcipők akkora sikert aratnak, hogy arra igazából senki sem számított. Legyen szó piros balerináról, szlingről vagy akár bokacsizmáról, MINDEN menő lesz. De nagyon!

Bármi, ami csíkos

A nyár kiemelt mintája a pöttyös volt, és bár ez nem megy sehova, a csíkos egyre nagyobb szerepet fog kapni az öltözködésünkben. Ahogy beköszönt az őszies idő, úgy kerülnek előtérbe a csíkos ruhadarabok: legyen az kabát, sál, póló vagy pulcsi, ezekkel senki sem lőhet mellé idén.

Undone elegance

2024 végére már semmi sem volt "csendes" a quiet luxury trend körül, ami a nyár kiemelt irányzata lett. A kifinomult, "felnőttes" elegancia pedig továbbra is erőteljesen jelen volt az új szezon kollekcióiban; ám ezúttal egyfajta "szétesettséggel" átszőve. Ez azt jelenti, hogy laza nemtörődömség társul az elegáns szettek mellé, így készülhetünk, hogy 2025 őszén a selyemruha mellé felkapott zokni, a félregombolt blézer mind gyakori látvány lesz.

Lapos mule cipők

A mokaszinok és balerinák továbbra is velünk maradnak ősszel, de úgy tűnik, hogy az idei őszi szezon legnagyobb lapos cipő trendje a luxus papucs fazonú mule lesz. Ezek a darabok bármilyen szettet könnyed eleganciával ruháznak fel, így nem is meglepő, hogy olyan It girl-ök, mint Anouk Yve is előszeretettel viselik őket. A meleg őszi napokra tökéletes lesz!

Térdig érő zoknik

A térdig felhúzott zoknik is főszerepet kapnak idén ősszel, ráadásul egyre több tervező kollekcióiban kaptak helyet. Nem véletlenül! Ez a trend ugyanis képes egy kis izgalmat csempészni a megszokott szettekbe, felhívja magára a figyelmet, de már csak rajtunk múlik, végül milyen hatást adnak az outfitnek.

