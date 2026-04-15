10 nadrág, amire az olasz nők esküsznek: instant elhozzák a dolce vita életérzést

Bessenyei Viktória
2026. április 15.

Forrás: Getty Images

A cikk támogatója az Intrend.

Van valami megfoghatatlan az olasz nők stílusában. Mintha mindig tudnák, hogyan kell egyszerre lazának, nőiesnek és sikkesnek lenni, anélkül, hogy egy percig is erőlködnének. Nem trendeket követnek, hanem az életet élvezik, de hát nem is meglepő, hiszen híresek a dolce vita életérzésről. És ehhez bizony kellenek azok a darabok, amik egyszerre kényelmesek, stílusosak és időtállók. Talán ez az, amit a leginkább érdemes ellesni tőlük: nem az számít, hogy mit viselsz, hanem az, hogyan viseled.

Az egyik legfontosabb ruhadarabok számukra a nadrágok. Sokszor egy teljesen egyszerű felsőt választanak, csak azért, mert a inkább a nadrágon van a hangsúly. Kifejezetten szeretik a magas derekú szivarnadrágot, a könnyed elegáns bőszárú nadrágokat és a most divatba jött capri nadrágokat is. A olasz nők pontosan tudják, hogyan válasszanak olyat, ami kiemeli az alakjukat.

Nézzük is a nadrágokat!

Capri nadrág

A capri nadrág az olasz nyarak egyik ikonikus darabja. A vádli közepéig érő fazon kifejezetten kiemeli a bokát. Egy fehér inggel és napszemüveggel párosítva azonnal megidézi a tengerparti sétákat és a délutáni eszpresszózást. És az utóbbi időben nem csak az olasz nőknél, hanem mindenhol iszonyat pörögnek a capri nadrágok. Szóval ha divatos szeretnél lenni, akkor meleg szívvel ajánljuk.

Split-Hem Cigarette Nadrág

25400 Ft

Rózsaszín bő nadrág

Az olasz nők nem félnek a színektől - sőt! Kifejezetten szeretik őket! A rózsaszín bő nadrág egy olyan darab, ami meglepően sok szettet kiegészít. Jól mutat fehérrel, bézzsel, feketével, sőt még rózsaszínnel. Légies szabása miatt pedig kényelmes is, tökéletes a szeles, de melegebb napokra is.

Matt szatén palazzo nadrág

37100 Ft

Boka villantós nadrág

A boka villantása az olasz stílus egyik apró, de annál fontosabb trükkje. Ez a fazon instant elegáns hatást kelt, még egy hétköznapi outfitben is. Mokaszinnal vagy szandállal kombinálva különösen sikkes. Ha pedig bézs színben választod, akkor extrán kifinomult lehet a szetted, pont mint az olasz nőknek.

Sztreccs cigerette nadrág

25400 Ft

Kontrasztos mintás nadrág

Egy karakteres, kontrasztos mintás nadrág azonnal életet visz az öltözködésbe. Az olasz nők imádják az ilyen darabokat, mert kevés erőfeszítéssel is látványos hatást érnek el. A lényeg, hogy hagyd, hogy a nadrág legyen a főszereplője a szettednek és párosítsd egyszerű, letisztult felsőkkel. Cipőben is érdemes visszafogottnak maradni, bőven elég egy klasszikus loafer, egy szandál vagy egy fehér sneaker. Ezek pont elegek ahhoz, hogy kiegyensúlyozzák az nadrágot.

Mintás palazzo nadrág

42100 Ft

Fehér farmer

A fehér farmer nem csak eszméletlen letisztult, de 2026-ban kifejezetten divatos is. Tiktok-on ugyanis sok divatrajongó rákapott erre a fazonra, de hát nem is csoda, tiszta, friss és sokoldalú, tökéletes választás tavasztól késő nyárig. Egy csíkos felsővel vagy lenvászon inggel kombinálva igazi mediterrán hangulatot áraszt, de felveheted, szinte bármivel.

Sztreccs nadrág zsebekkel

29300 Ft

Mentazöld nadrág

A mentazöld finom, mégis különleges árnyalat, ami remekül passzol a napbarnított bőrhöz. Az olasz nők gyakran választanak ilyen pasztell tónusokat, mert könnyed eleganciát sugároznak. Fehérrel vagy bézzsel kombinálva különösen harmonikus. Egy légies lenvászon nadrág ebben az árnyalatban például tökéletes választás. Arany kiegészítőkkel pedig még inkább kiemelhető ez a lágy, napfényes összhatás.

Nadrág virággal

34300 Ft

Bézs átlapulós nadrág

Ez a fazon egyszerre kényelmes és nőies. Az átlapulós megoldás szépen kiemeli a derekat, miközben lazán követi a test vonalát. A bézs szín pedig igazi jolly joker: bármivel kombinálható és mindig elegáns hatást kelt. Az ilyen darabok pont azért működnek ennyire jól, mert nem túl sokak, de mégis mutatósak.

Wide leg gabardin nadrág

34300 Ft

Széles szárú farmer

A széles szárú farmer visszatért és az olasz nők gyorsan a szívükbe zárták. Ez a fazon kényelmes és optikailag nyújtja is az alakot is. Egy rövidebb toppal vagy betűrt inggel viselve különösen jól működik. Magas derekú változatban pedig még inkább kiemeli a derékvonalat, miközben hosszabbnak láttatja a lábakat, nem véletlen, hogy ennyire népszerű. Egy egyszerű övvel és egy pár klasszikus napszemüveggel könnyedén teljessé teheted az összképet.

Wide leg farmer

33200 Ft

Sötét színű farmer

A sötét farmer az elegáns hétköznapok alapdarabja. Letisztult, karcsúsító hatású, és könnyedén átvihető nappaliból esti programba. Egy blézerrel és bőrcipővel máris kész a klasszikus olasz megjelenés. Ez az a darab, amihez az olasz nők újra és újra visszanyúlnak, mert megbízható, sokoldalú és mindig azt az elegáns, magabiztos kisugárzást adja, ami alapdarab a dolce vita életérzéshez.

Sötétkék wide leg farmer

30400 Ft

Cargo nadrág

Elsőre furcsa lehet, az, hogy az olasz nők cargo nadrágokat hordanak, de igenis fel lehet úgy öltöztetni, hogy az sikkes legyen. A titok itt is az arányokban és az anyagválasztásban rejlik: ha a nadrág lazább, érdemes hozzá finomabb, nőiesebb darabokat párosítani, hogy megmaradjon az elegáns összhatás. A színek is sokat számítanak, például az halvány khaki és bézs árnyalatok különösen jól működnek, mert könnyen kombinálhatók.

Cargo nadrág

38200 Ft

Szerezd be az Intrend kollekció legújabb darabjait az Intrend webshop-ban! Ha pedig személyesen szeretnél vásárolni Intrend termékeket Magyarországon, akkor azt ITT teheted meg egyszerűen.

