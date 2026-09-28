10 ciki divattrend, amit 2026-ban újra imádni fogunk

A divat egyik legjobb és néha legijesztőbb tulajdonsága, hogy minden visszajön egyszer. Elég csak arra gondolni, hány olyan darabot láttunk az elmúlt években újra az utcákon, amelyekről tíz évvel ezelőtt megesküdtünk volna, hogy soha többé nem vesszük fel őket.

Ráadásul 2026-ban különösen összemosódnak a korszakok. A 70-es évek bohém hangulata, a 90-es évek minimalizmusa és a kétezres évek kissé kaotikus Y2K-esztétikája simán megfér egymás mellett ugyanabban a gardróbban. Van néhány olyan, egykor elképesztően népszerű trend, amelynek hamarosan ismét eljöhet az ideje.

És mielőtt új ruhákkal töltenéd meg a kosarad: könnyen lehet, hogy ezek közül néhány már most is ott lapul a szekrényed mélyén.

1. Feliratos és grafikus pólók

Britney Spears „Dump Him” pólója, Paris Hilton Y2K-s szettjei vagy a régi zenekaros pólók – a kétezres években a pólód gyakran konkrétan elmondta helyetted, mit gondolsz. Aztán jött a minimalizmus, a quiet luxury és a tökéletesen szabott basic felsők korszaka, a mintás pólók pedig egy időre háttérbe szorultak. Most azonban nagyon úgy tűnik, hogy újra jöhet egy kicsit több személyiség az öltözködésbe. 2026-ban a feliratos pólókat már nem feltétlenül farmerrel és sneakerrel kell kombinálni: sokkal frissebbnek érződnek elegáns nadrággal, ceruzaszoknyával, hosszú kabáttal vagy látványos ékszerekkel.

2. Motoros bőrdzsekik

Emlékszel arra az időszakra, amikor szinte minden Tumblr-lány fekete motoros dzsekit viselt? Nos, lehet, hogy ideje újra elővenni. Bár a bőrdzseki igazából soha nem tűnt el teljesen, az elmúlt években inkább a minimalista bőrblézerek és oversized bomberdzsekik kerültek előtérbe.

A klasszikus, cipzáras motoros fazon azonban tökéletesen passzol a mostani nosztalgiahullámhoz. A modern verzió kulcsa leginkább a szabás: egy hosszabb, oversized modell lazább hatású, míg a rövidebb, testhezálló fazon sokkal csinosabb lehet. Ráadásul nem csak farmerrel működik: egy romantikus ruha vagy tüllszoknya mellé különösen izgalmas kontrasztot ad.

3. Baker boy sapkák

Ha voltál tinédzser a kétezres években, jó eséllyel pontosan tudod, miről beszélünk. A baker boy, vagyis a sildes, svájcisapkához hasonló fazon Britney Spears, Christina Aguilera és számtalan korabeli popsztár kedvence volt, aztán hosszú időre eltűnt.

Most viszont, hogy a sapkák és fejfedők ismét fontos kiegészítővé váltak, ez a retró darab is visszaszivároghat a gardróbunkba. A trükk ezúttal az, hogy ne teljes Y2K-szettben viseld: egy nőies blúz, hosszú szoknya és magassarkú mellett pont olyan jól működhet, mint farmerrel, ballonkabáttal és csizmával.

4. Viktoriánus hangulatú slip ruhák

A minimalista 90-es évekbeli slip dress már jó ideje ismét alapdarab, úgyhogy talán nem meglepő, hogy a következő lépés egy kicsit díszesebb változat. Csipkék, hímzések, fodrok és romantikus részletek kerülnek az egyszerű szaténruhák helyére. A végeredmény elsőre akár hálóingre is emlékeztethet, de pont ettől izgalmas. Ahelyett, hogy teljesen romantikus irányba vinnéd, érdemes keményebb darabokkal ellensúlyozni: egy kopott bőrdzseki, vaskos csizma vagy oversized kabát pillanatok alatt 2026-ossá teszi a megjelenést.

5. Rugby pólók

A preppy stílus az elmúlt években rengetegszer visszakacsintott, most azonban a klasszikus teniszpulcsik és ingek mellett egy másik sportos darab kerülhet reflektorfénybe: a csíkos rugby póló. A retró egyetemi hangulat különösen jól működik az ősz beköszöntével. Kordnadrággal, egyszerű farmerrel és vékony sneakerrel kifejezetten 70-es éveket idéző hatást adhat, de egyáltalán nem kell klasszikusan preppy módon viselni: akár sötétebb, grunge-os darabokkal is működik. Pont ez benne a jó, elég karakteres ahhoz, hogy érdekes legyen, mégsem érződik jelmeznek.

6. Hatalmas gyűrűk

Az apró aranykarikák és minimalista ékszerek után valószínűleg csak idő kérdése volt, hogy az inga ismét a másik irányba lendüljön. Jöhetnek a hatalmas kövek, szokatlan formák és feltűnő gyűrűk. Nem feltétlenül kell azonban egyszerre öt statement ékszert magadra pakolnod. Sokkal modernebb lehet, ha egyetlen látványos gyűrű kapja a főszerepet egy egyébként egyszerű szett mellett. Minél inkább úgy néz ki, mintha egy vintagebolt mélyén vagy a nagymamád ékszerdobozában találtad volna, annál jobb.

7. Skinny jean

Igen. Tényleg kimondtuk. Miután hosszú éveken keresztül a straight leg, wide leg és baggy farmerek uralták a trendeket, a szűkebb nadrágok lassan megkezdik visszatérésüket. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy újra pontosan úgy fogjuk hordani őket, mint 2012-ben, bokacsizmával és testhezálló felsővel. A 2026-os skinny sokkal inkább a kontrasztokról szól: a testhez simuló nadrág mellé oversized ing, bő szabású blézer, nagy kötött pulóver vagy strukturált kabát kerülhet.

8. Peplum felsők

Millennialok, most kapaszkodjatok meg: a peplum visszatér. A deréknál szűk, csípőnél fodrosan kiszélesedő felső a 2010-es évek egyik meghatározó darabja volt, majd szinte egyik pillanatról a másikra vált „divatjamúlttá”. A mostani verzió azonban kevésbé fodros és csajos, sokkal inkább strukturált, szoborszerű sziluettekkel játszik.

9. Tüllszoknyák

Carrie Bradshaw valószínűleg most nagyon elégedett lenne. A nagy, látványos tüllszoknyák ugyanis ismét kezdik megtalálni az utat a divatrajongók gardróbjába. 2026-ban azonban nem feltétlenül balerinás vagy hercegnős stílusban hordjuk őket. Egy egyszerű trikóval, pólóval, lapos cipővel vagy akár motoros dzsekivel párosítva sokkal lazábbá válik az összhatás. Ha pedig a Carrie-szintű tüllrengeteg még túl sok neked, egy kevésbé volumenes, hosszú áttetsző szoknyával is ráérezhetsz a trendre.

10. Gobelin minták

A bohém divat reneszánsza után ez szinte borítékolható volt. Az elmúlt szezonokban újra előkerültek a lebegő ruhák, fodrok, vintage részletek és szabad szellemű 70-es évekbeli sziluettek – innen pedig már csak egy lépés a gobelin- és kárpitminták visszatérése. Elsőre talán a nagyszülők nappalijának függönye jut róla eszedbe, de éppen ez a kissé régimódi hangulat adja a báját. Egy mintás táska, mellény vagy kabát már önmagában feldobhat egy egyszerű szettet, és nem is kell tetőtől talpig bohém stílusba öltöznöd hozzá. A retró minták ráadásul tökéletesen illenek ahhoz a 2026-os divathangulathoz, amelyben egyre több régi korszak találkozik egymással.

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