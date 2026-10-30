Ismételten a színes harisnyáké a főszerep! Így építsd be a gardróbodba

Ha eddig a harisnyára csak egy plusz réteg, amit a hidegebb hónapokban muszáj felvenni a kedvenc szoknyádhoz vagy ruhádhoz, akkor itt az ideje egy kicsit más szemmel nézned rá. Már tavaly is nagy divat vol a színes harisnya és úgy tűnik ez idén sincsen másképpen. A bordótól a tűzpirosig, a csokoládébarnától a kobaltkékig szinte minden árnyalatban jön. A trend persze nem teljesen új, hiszen a színes harisnyák már a 60-as években is népszerűek voltak, később pedig a 2000-es évek játékos, kissé bohém divatjában is fontos szerepet kaptak. Egyetlen színes harisnyával a legegyszerűbb fekete ruhádat vagy szoknyádat is teljesen új hangulatúvá teheted.

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1. Kezdd a bordóval, ha biztosra szeretnél menni

Ha még sosem viseltél színes harisnyát, a bordó lehet a tökéletes első választás. Ez az árnyalat ugyanis pont annyira visszafogott, hogy könnyen beilleszthető legyen a hétköznapi ruhatáradba, mégis izgalmasabbá teszi a szettedet, mint egy hagyományos fekete harisnya. Ráadásul 2026 őszén a burgundi, a mélyvörös és a szilvaszín különösen népszerű, így egy ilyen darabbal garantáltan követheted az aktuális trendeket. Egy bordó harisnya például gyönyörűen mutat fekete miniszoknyával, szürke kötött pulóverrel és mokaszinnal, de akár egy barna ruhával vagy bézs kabáttal is kombinálhatod. Ha pedig szeretnéd még elegánsabbá tenni az összeállítást, válassz hozzá egy bordó táskát vagy hajpántot, így a különböző részletek szépen összekapcsolják a szettedet.



2. Piros harisnya

A piros harisnya elsőre talán túl merész választásnak tűnhet, pedig megfelelően kombinálva elképesztően stílusos lehet. Idén ősszel ráadásul a vibráló piros árnyalatok is visszatértek, így ha szeretsz kísérletezni a divattal, érdemes lehet esélyt adnod ennek a színnek. A legegyszerűbb, ha egy teljesen fekete szetthez választasz piros harisnyát, például egy fekete miniruhához, blézerhez és Mary Jane cipőhöz. Ha pedig bátrabb vagy, kombinálhatod rózsaszínnel vagy lilával is, hiszen ezek a színpárosítások szintén népszerűek az idei szezonban

3. Viseld a harisnyádat a cipőddel megegyező színben

Az egyik legegyszerűbb stylingtrükk, amellyel a színes harisnya igazán kifinomult hatást kelthet, ha a cipődet is ugyanolyan vagy nagyon hasonló árnyalatban választod meg. Ezzel egységes, harmonikus összhatást teremthetsz, ráadásul a lábaid is optikailag hosszabbnak tűnhetnek, hiszen a cipő és a harisnya között nem lesz éles színváltás. Ez a megoldás különösen jól működik a mélyebb árnyalatokkal, például bordóval, barnával vagy sötétkékkel.

Egy bordó harisnyához válassz ugyanolyan színű Mary Jane cipőt, egy csokoládébarna darabhoz barna mokaszint, vagy akár egy kobaltkék harisnyát is kombinálhatsz hozzá illő cipővel. Ha a szetted többi részét visszafogottan tartod, az összhatás egyszerre lesz modern és elegáns. Ez a trükk különösen jól jöhet, ha szeretnéd kipróbálni a trendet, de nem rajongsz a túl sok különböző színért.

4. Monokróm

Ha szereted az monokróm szetteket, akkor ezt egy harsinyával is kipróbálhatod. Az egyik legdivatosabb megoldás ugyanis az, ha a harisnyád színét a ruhádhoz, a szoknyádhoz vagy akár a kabátodhoz igazítod. Nem kell feltétlenül minden darabnak pontosan ugyanolyan árnyalatúnak lennie, sőt, a kissé eltérő tónusok még érdekesebbé tehetik az összeállításodat. A monokróm szettek ráadásul akkor is jól működnek, ha különböző textúrákat, például kötött anyagokat, gyapjút és bőrt kombinálsz egymással.

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