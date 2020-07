Ő Diana hercegné ritkán látott, ám igen jóképű unokaöccse

Valljuk be, annak idején kevés olyan fiatal lány volt, aki ne lett volna fülig szerelmes Vilmos hercegbe, majd természetesen Harry hercegbe. A két – akkoriban még agglegény – nagyon népszerű volt a lányok között, amiben persze egy picit talán az is benne volt, hogy az óvodában még sokan „hercegnének” készültünk. Aztán Vilmos megállapodott, és egy újabb sármőr érkezett a reflektorunkba Katalin hercegné testvérének személyében. James Middleton után is sokan epekedtek, aztán ahogy ő, úgy később Harry is megállapodott. És ha most arra gondolsz, hogy a királyi család környékén elfogytak a szexis férfiak, akkor meg kell nyugtassunk, van valaki, aki egy perc alatt az új kedvenced lehet! Ő Diana hercegné unokaöccse, Louis Spencer:

A most 26 éves Louis Londonban született és hosszabb ideig a dél-afrikai Fokvárosban élt. Nem mellesleg 2018-ban ott volt ő is Harry és Meghan esküvőjén és már akkor is sokak szívébe belopta magát. A hírek szerint jelenleg agglegény, bár Nicki Minaj például nagyon szerette volna, ha valóra válik a királylányos álmodozása…

Bevalljuk, nem csak az énekesnőnél, nálunk is nagyon betalált Mr. Spencer!

