Ide vele! A 20 ezres cipő, amit most minden stílusos nő hord 2024-ben, és már Diana is imádta

Minden szezonnak megvannak a maga sportosabb cipői, azon darabok, amikre a megszokottnál egy fokkal nagyobb figyelem irányul.

Ez a nagy népszerűség pedig tagadhatatlanul is a sztároknak tudható be, akik képesek bármilyen szettjük mellé felvenni új kedvenceiket. Mi most mégsem az utóbbi hónapok és szezonok újdonságai közül emeltünk ki egy kincset, hanem inkább egy klasszikust kaptunk a gardróbjukból, ami egyébként már a kétezres évek óta kisebb megszakításokkal, de fixen hozza is a tőle várt trendhatást. Ez pedig nem más mint a Converse, jó persze magát a céget 1908-ban alapították, és az '50-es, '60-as években volt egy nagyobb sikerekben gazdag korszaka, ami aztán mérsékelt szinten vitte előre a vállalatot, ami aztán 2001-ben csődbe jutott, 2003-ban a Nike felvásárolta tudott úgy talpra állni, hogy az a mai napig is trendekben mérhető. Szóval a Converse hosszú évek óta a sztárok egyik nagy kedvence, ami azt illeti a néhai Diana hercegné is szívesen viselte ezt a cipőt.

Gigi Hadidot pedig épp a napokban csípték el egy Converse darabban.

De Gigi mellett pedig Kaia Gerber, Dakota Johnson, Elsa Hosk is nagy rajongója a Converse tornacipőknek, és ez csak pár példa az elmúlt időszakból, szóval nagyon úgy tűnik, hogy a stílusos sztárcsajok között igen nagy az egyetértés cipőkérdésben.

Most pedig nézd meg galériánkban, hogyan hordják a legstílusosabb sztárcsajok a Converse cipőket!

Galéria / 8 kép Sztárok, akik rajonganak a Converse cipőért Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Egy ideje már te is szemezel ezzel a tornacipővel? Esetleg elérkezett az ideje annak, hogy beszerezz belőle egy újabb színt vagy fazont? Akkor van egy jó hírünk! A június 6-9. között megrendezésre kerülő JOY-napok során a sokszínű kuponkínálatban kedvedre válogathatsz majd, többek közt a Converse cipők között is! Ráadásul a JOY applikáció is megújult: fedezd fel az új lehetőségeket benne! Töltsd le és élvezd a folyamatosan frissülő kedvezményeket, exkluzív ajánlatokat! Böngéssz, fedezz fel, spórolj! Sosem volt még ilyen egyszerű a kedvezmények és kuponok világában navigálni. Akciófigyelőnkkel mindig az elsők között értesülhetsz az árcsökkenésekről.

Az About You oldalán 15% EXTRA kedvezményt kapsz a kedvenc termékeidre.

Az Answear oldalán kuponodért cserébe pedig30% kedvezménnyel csaphatsz le a promócióban megjelölt teljes árú termékekre, minimum 2 termék együttes vásárlása esetén.

Az InStyle magazin írása.