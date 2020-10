Tagadhatatlan, hogy Diana hercegné igazi stílusikon volt (ő már azelőtt tudta, hogyan kell menőn viseli a biciklis nadrágot, hogy az igazi divattá vált volna). Vannak azonban olyan ikonikus darabjai, amiket mindig is irigykedve néztünk, egyértelműen ezek közé tartozik az a bizonyos báránymintás pulóver. 1980-as években (helló, Windsor!) lett nagy kedvenc Diana „Muir and Osborne »black sheep«” pulcsija, amivel akkoriban úgy vélték, hogy csendes lázadásának ad ezzel a darabbal hangot, elvégre ő is mindig egyfajta fekete báránynak érezte magát a királyi családban.

forrás: Getty Images/ Tim Graham/Contributor

Nos, a Rowing Blazers új őszi-téli kollekciójában most helyet kapott az ikonikus pulóver, amin a hírek szerint az eredeti tervezőpárossal Joanna Osborne-nal és Sally Muir-rel dolgozott együtt a márka. És nem mellesleg 1994 óta ez az első alkalom, hogy újra kapható ez a különleges darab. Azonban ne menjünk el a tény mellett, hogy annak, aki igazán „király” szettet akar magának őszre, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia – nagyon mélyen. Az említett darab ugyanis kb. 110 000 Ft-ba kerül, mind a női, mind pedig a férfi verziója. Tény, hogy igen borsos az ára, ám így is érdemes sietnie annak, aki szeretne egy ilyen pulcsival gazdagabb lenni (vagy anyagilag épp szegényebb), ugyanis (nem meglepő módon) oltári nagy sikernek örvend már most.

forrás: Rowing Blazers/PR Rowing Blazers, kb. 110 000 Ft

És ezt láttad már?

Galéria / 16 kép Diana így variálta a ruháit, hogy a régiek újnak tűnjenek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria