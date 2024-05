Ismerd meg Diana hercegné magyar hasonmását: félelmetes az egyezés!

Képli Barbara mindössze hétéves volt, amikor Diána, az egykori walesi hercegné elhunyt egy tragikus autóbalesetben 1997. augusztus 31-én. Bár Barbara akkor még tudott sokat III. Károly brit király első feleségéről, azt már fiatalon is pontosan látta, milyen hatással volt emberek millióira világszerte, és ezt is megtapasztalhatta, mennyire megrendített mindenkit a halála. Mára azonban alaposan bele is ásta magát a Magyarországra is ellátogató szívek királynőjének életébe, méghozzá nem véletlenül!

A most 33 éves édesanya ugyanis az évek során rádöbbent, a megszólalásig hasonlít Diánára: előfordul, hogy a vonaton is megállítják őt emiatt. Barbara időközben jelentkezett is külföldi hasonmás ügynökségekhez, mivel ez Magyarországon nem számít egyelőre kifejezetten elterjedt dolognak – a világ más országaiban viszont igen. Sőt, gyakran rendeznek jótékonysági eseményeket is, ahol a Barbarához hasonló hasonmások vesznek részt.

Ugyan a többségnek a külső hasonlóság szúr egyből szemet, Barbara azt mondja, szerinte inkább belsőre emlékeztet Dianára, ő a hercegnéhez hasonlóan imád másoknak segíteni (különösen a gyerekeknek), és azt vallja, mindig felismerte azt, hogy kinek van szüksége támogatásra. Lady Di egyébként énekesnőként dolgozik, szóval szívesen fellépnek jótékonysági eseményeken – akár mint a hercegné hasonmása.

