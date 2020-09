Hamarosan a boltokba kerül Ingrid Seward életrajzíró új műve, mely ez alkalommal Fülöp hercegre összpontosít. A Prince Philip Revealed című könyv viszont nem csak az ő életéről mesél majd, hanem fiáéról, Károly hercegéről is. Ingrid ugyanis jól ismeri a királyi családot, a már kikerült részletekből pedig kiderül, ismét előás néhány csontvázat abból a bizonyos szekrényből, és egy a Diana hercegnével folytatott korábbi beszélgetésére hivatkozva indokolja meg, mégis miért olyan korlátolt érzelmileg Károly.

Ingrid elmondása szerint ő és Diana hercegné nagyon is egyetértettek abban, hogy mindennek oka a herceg gyerekkora, pontosabban pedig szülei, azaz Fülöp herceg és Erzsébet királynő.

Diana úgy gondolta, ha Károly normális módon nevelkedett volna, jobban tudta volna kezelni az érzelmeit.

forrás: GettyImages/Princess Diana Archive

Az is kiderült, hogy Diana annak idején arról vallott, hogy a herceg képtelen kifejezni a szeretetét, a testi intimitás pedig nem is állhatna távolabb tőle. Egy meleg ölelés, egy lágy cirógatás, egy puszi a homlokra, ezek teljesen idegenek Károly herceg számára, ennek pedig szerinte az az oka, hogy már gyermekkorában is az egyetlen testi kontaktusa a szüleivel a kézfogás volt. Károlyt sosem ölelgették, babusgatták, szülei mindig tartották az egy lépés távolságot vele, talán azért, mert tudták, fiuk egyszer király lesz. Valamint ne felejtsük el, hogy Fülöp és Erzsébet elfoglaltságaik miatt csak nagyon kevés időt töltöttek gyerekeikkel, Fülöp például Károly élete első nyolc születésnapjából csak kettőn volt jelen.

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 18 kép 19 különleges szabály, amit be kell tartania a brit királyi családnak Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria