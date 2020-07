Ez volt Diana hercegné kedvenc öltözködési trükkje, amire még a strandon is ügyelt

A történelem során mindössze talán egy tucat nő lehetett, akiről valóban állíthatjuk, hogy stílusuk időtlen, ám Diana hercegné határozottan az egyik közülük. Persze a királyi családban ma is akadnak olyanok, mint például Katalin hercegné, akinek kivételes a divatérzéke, ám történetesen róla is pont tudjuk, hogy előszeretettel inspirálódik Diana outfitjeiből.

És ez érthető is, hiszen a szívek hercegnője valóban nagyon értett az öltözködéshez, megjelenése sosem volt unalmas, ugyanakkor arra is mindig ügyelt, hogy ne legyen túl tolakodó vagy harsány. Ha te is gondolkoztál már rajta, hogy vajon mi lehetett Diana hercegné trükkje, akkor most megadjuk a választ, ez ugyanis a tökéletes harmónia. Bár napjainkban már mindent mindennel párosítunk, jöhet az arany az ezüsttel, a kockás a pöttyössel, és sokszor ki lett mondva már az is, hogy a cipő és a táska színének egyezése is olyan régi és unalmas divatdogma, amire nem kell kínosan ügyelni, ám Diana pont ezt az elvet követte, és neki bizony nagyon is működött.

forrás: GettyImages

A nyilvános eseményekre a hercegné gyakran annyira összehangolta a szettjeit, hogy a választott ruhája anyagából készíttetett kalapot, vagy ha nem is ment el ennyire messzire, arra biztosan ügyelt, hogy a választott színek és formák outfitje minden elemében visszaköszönjenek.

forrás: GettyImages

Erre a stílustrükkre pedig mindig, minden körülmények között ügyelt, még a strandon is - nézd csak!

forrás: GettyImages

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 8 kép 8 alkalom, amikor Katalin és Diana ugyanúgy öltöztek fel Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria