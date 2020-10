A széria igazi mérföldkőnek számított a 2000-es években, amely a későbbi sorozatokra is nagy hatást gyakorolt. A 8 évadot megélt sorozat 2014-ben ért véget, aminek a befejezése is furcsa, már-már vitatható volt. Most pedig hat év szünet után a Dextert gyártó Showtime úgy döntött, hogy újra életre kelti a sorozatgyilkost egy minisorozat erejéig.

Az eddigi információk szerint az eredeti vezető producert, Clyde Phillipst is sikerült megnyerni, így szinte borítékolható, hogy ugyanolyan – ha nem nagyobb – sikere lesz a készülő produkciónak, amelynek főszerepében természetesen megint, Michael C. Hallt láthatjuk majd, aki az elmúlt években visszavonult kicsit kifújni magát és favágóként munkálkodott.

A minisorozat 10 részből fog állni és, ha a koronavírus második hulláma nem okoz fennakadást, akkor 2021 őszén kezdik el a forgatásokat. Hogy mely egykori szereplők térhetnek még vissza, nem tudni, de az már biztos, hogy rajongók milliót villanyozták fel ezzel a nem mindennapi hírrel!

Ha kíváncsi vagy, mely sorozatokat kaszálták el 2020-ban, akkor kattints a galériára!

Galéria / 6 kép 6 sorozat, amit elkaszáltak 2020-ban Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria