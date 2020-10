Nincsenek véletlenek – ezzel a kijelentéssel minden bizonnyal és szerelme, Bakos Gergő is egyetértenek. Az énekesnő anno a Konyhafőnök című műsorban szúrta ki magának a jóképű férfit, akire – a női megérzéseire hallgatva – rá is írt a közösségi médiában, onnantól pedig el is indult a közös kis szerelmes sztorijuk. Azóta láthattuk őket a Nyerő Páros című műsorban, ahol bizonyították, hogy igen nagy összhang van köztük, a hétvégén pedig Gergő feltette Heninek azt a bizonyos nagy kérdést is.

pedig természetesen igent mondott! A fiatalok kapcsolatának kezdete bár nem nyúlik túl régre, azonban rengeteg mindent éltek át együtt. A koronavírus hozta karantén igen sok kapcsolatabn vízválasztó lett, s mindezek mellett Heni és Gergő a minap a Nyerő Páros egyik epizódjában őszintén mesélték el drámájukat, miszerint az elmúlt időszakban egy babát is elvesztettek. A szomorú eset azonban csak még inkább összekovácsolta őket.

Gratulálunk az eljegyzéshez!

Galéria / 8 kép Sztárpárok, akik nagyon hamar eljegyezték egymást Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria