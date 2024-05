Demi Moore 61 évesen TELJESEN levetkőzött legújabb filmje kedvéért: elképesztő formában van!

A csinos színésznő legújabb filmje egy horror alkotás, amelynek mondanivalója, és jelenetei is megrázóak. A nem mindennapi film, amely a The Substance címet viseli a Cannes-i Filmfesztiválon lett bemutatva, méghozzá nagy sikerrel. A közönség 13 perces vastapssal ajándékozta meg a színésznőt hihetetlen alakítása és bátorsága miatt, hiszen mégiscsak 60 felett mutatta meg testét, ami egy nő számára messze a legmerészebb bevállalások egyike.

A film történetében egy korosodó színésznőt játszik, aki egy különleges orvosi kezelésén esik át. Ennek során sejtreplikációt használnak, ezzel létrehozva önmaga fiatalabb verzióját. A film egy bizonyos pontján a sztár testéből szinte kitör a fiatalabb énje, ami a kritikusok és a nézők szerint is borzalmas látvány.

forrás: JB Lacroix/gettyimages Demi Moore 61 évesen jobb formában van, mint valaha, így meg is mutatta meztelen testét legújabb filmjében!

Nem egyszerűen horror, hanem sokak szerint a szatíra és a feminizmus jegyei is fellelhetőek benne, ugyanis napjainkban minden túlzás nélkül megszállottjai lettünk a fiatalság és az ezzel járó előnyök megtartásának.

Bár Demi élete során több filmben is mert ruha nélkül kamera elé lépni, a vele készült interjúban azonban elárulta, hogy ez a szerepe még neki is feladta a leckét. Sokak szerint a színésznő egy új korszakába lépett azzal, hogy egy ilyen mély témájú film miatt vállalta be a meztelenséget.

-on kívül mások is ledobták a textilt egy film kedvéért!

Galéria / 15 kép Minden idők 15 legemlékezetesebb meztelen filmjelenete: soha nem fogjuk őket elfelejteni! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria