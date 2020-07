Emma nemrég lett 42 éves, amit szűk családi körben a legjobb barátaival és a gyermekeivel akart megünnepelni, így nem is volt kérdés, hogy férje volt neje, Demi is ott legyen a családi bulin, akivel már 11 éve barátnők. A jeles napon Demi és Bruce két nagyobbik lánya is ott volt, akik szintén rajonganak mostohaanyjukért és két kishúgukért, Evelynért és Mabelért.

Sokan szkeptikusak voltak a modell és a színésznő jó viszonyát illetően, ám a szülinapi partin – amelyet Demi idahói házába szerveztek – készült képek a bizonyíték rá, hogy a két nő bizony tényleg imádja egymást. Bruce és Demi is többször nyilatkozta, hogy válásukkal csak még jobb lett a kapcsolatuk. Egymás legjobb barátai és közös lányaik miatt mindig fontosnak tartották, hogy összetartsák a családot, amely Emmával még teljesebb lett.

A két sztár a Zsarulesen című film premierjén ismerkedett meg, amikor Demi még Emilio Estevez párja volt. 1987-ben összeházasodtak és három lányuk született: Rumer, Scout és Tallulah. A színész a válásuk után azt nyilatkozta, hogy férjként és apaként is megbukott. Mára azonban ők lettek Hollywood legirigyeltebb elvált házaspárja, akik még egymás párjaival is remekül kijönnek.

