Micsoda átalakulás! Demi Lovato félig lenyírta hosszú haját

Úgy tűnik, szeretné a 2021-es évet tiszta lappal kezdeni, ugyanis most belekezdett egy teljes megújulásba. Az énekesnő egyébként is szívesen alakítja át külsejét, ezért hol a hosszú szőke, hol a rövid barna frizura mellett teszi le a voksát, most azonban egy kicsit nagyobb átalakításba vágott bele! ugyanis nemcsak visszatért világos tincseihez, de egyúttal félig le is nyírta haját!

Ezzel lényegében eddigi legrövidebb (és egyben legvagányabb) frizuráját láthatjuk; ez alól maximum a 2014-es időszak számít kivételnek, amikor oldalt belenyírt hajába. Így nézett ki az énekesnő ekkoriban:

számára a 2020-as év tele volt megpróbáltatásokkal. Noha év elején úgy tűnt, végre rátalált az igaz szerelem, sőt, pár hónap után már el is jegyezték egymást Max Ehrich-kel, kapcsolatuk néhány hete véget ért. Ezután elég csúnya vita vette kezdetét, amiből az énekesnő elmondása szerint elég sokat tanult.

