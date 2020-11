Demi Lovato elmondta, mi a legfontosabb dolog, amit 2020-ban, eljegyzésének felbontása után egy életre megtanult

Demi Lovato mögött kemény év áll, többek között túl van egy seperc alatt felbontott jegyességen is. Ám ő ebből is tanult, el is mondta, mit!

2020 mindenki számára kemény időszak volt, és messze még a vége... azonban különösen megszenvedte ezt az évet: szeptemberben, 2 hónappal azután, hogy eljegyezte őt szerelme, Max Ehrich, felbontották a jegyességet. "Ez az év igazi hullámvasút volt" - mesélte a Grammy-jelölt sztár Today With Hoda & Jenna műsorában. "Úgy értem, teljesen őszintén, nekem nagyon eseménydúsan kezdődött 2020, úgy éreztem, most eléggé beindul a karrierem, terveztem a visszatérésemet." Ám a pandémia közbeszólt, Demi elhalasztotta 7. albumának megjelenését, amire így visszatekintve úgy gondol, hogy abszolút helyesen döntött - az elmúlt hónapokban túlságosan sok dolog történt vele. "Azt gondolom, hogy a legfontosabb, amit megtanultam, az az, hogy mennyire vagyok jóban magammal, és mennyire szeretem magamat. Csak ebben az évben kezdtem igazán felfedezni azokat a dolgokat, amelyek akár csak kis mértékben is, de örömöt, boldogságot hoznak a mindennapokba."