1. Barna bokacsizma

A francia nők egyik kedvence a barna csizma, ami minden évben előkerül a szekrényükből. Ha pedig te is szeretnél egy csinos bokacsizmát ebben a színben, a Deichmannban megtalálhatod a kedvencedet! A kör alakú cipzár és a blokksarok csak még elegánsabbá teszi a lábbelit.

2. Fekete hosszú szárú

Egy fekete, hosszú szárú csizma általában alapdarabnak számít a nők gardróbjában, hiszen sokoldalú, mindenhez jól megy, és sosem fog kimenni a divatból. Ha pedig extrán kényelmes darabot keresel:

3. Sárga bakancs

A bakancsok terén most érdemes lesz egy kicsit vagányabb színekben is gondolkodnod, hiszen a feketén túl is akadnak szuper árnyalatok. Például a sárga az ősz egyik legdivatosabb színe, és a cipődön is jól mutat!

Ha a sárga nem a te világod, de egy sötétkék tetszene, íme:

4. Fekete bokacsizma

De azért a fekete bokacsizmát sem felejtettük el a képletből! Ha viszont nem egy teljesen átlagos darabot keresel, hanem olyat, amiben van némi egyediség, a Deichmann kövekkel díszített csizmáját imádni fogod! Idén amúgy is nagy divat, ha akad némi plusz dizájn a cipőkön.

5. Ezüst bakancs

Azoknak, akik nem akarnak élénk színeket, de a klasszikus fekete-fehéren is túllépnének, érdemes kipróbálniuk az ezüstöt! Meglepődnél, mennyire jól megy az egyszerű összeállítások mellé, ráadásul az ünnepi szezonban egy kis plusz csillogás biztosan jól jön majd.

6. Fekete bakancs

A végére azért hoztunk egy fekete bakancsot, ami csillogó díszítésének köszönhetően kilép a hétköznapi darabok árnyékából. De ugyanakkor mégsem üt el a szettjeidtől, hiszen bármilyen színnel megtalálja majd az összhangot.

