A farmer anyag mostantól nemcsak a ruháidon, de a cipőidön is visszaköszön: mutatjuk a legszebb darabokat

A divat állandóan változik, de az is igaz, hogy a körforgásának köszönhetően mindig vissza-visszatérnek az egykori trendek, amik vagy változatlan formában vagy teljesen ugyanúgy hódítanak, mint évekkel ezelőtt. A farmer anyag kivételt képez, hiszen szinte megjelenése óta jelent van a köztudatban, igaz, a funkciója változott az évek során. A 18. században jelent meg, amikor a munkásoknak szükségük volt egy olyan tartós, kényelmes anyagra, ami strapabíró is egyben, hogy kibírja a nehéz fizikai munkát is. Az igazi farmer divat viszont csak a 20. század elején indult el, amikor már Hollywoodban is nagy népszerűségnek örvendett az anyag. Mára pedig igazi alapdarabbá vált, amiből számos ruhát és kiegészítőt gyártanak a világon.

forrás: DEICHMANN

Ha te is szereted a farmer anyagot, ami nemcsak időtálló, de strapabíró és nagyon jól kombinálható is egyben, akkor szuper hírünk van. A DEICHMANN kínálatában ugyanis megtalálod a farmer anyagú és farmerkék színű cipőket és táskákat, amikkel garantáltan egységessé varázsolhatod a farmer szettedet. Most egyáltalán nem kell attól tartanod, hogy túl sok lesz az outfitedben ez az anyag, ugyanis idén nem lehet túlzásba vinni a farmert. Bátran viseld ezeket a darabokat farmer nadrággal és dzsekivel, vagy esetleg overállal kombinálva. A hatás nem marad el!

Mutatjuk a legmenőbb farmer darabokat a DEICHMANN kínálatából!

