Tombol a fehér sneakermánia: az összes generáció imádja ezeket a darabokat

Végre megérkezett a tavasz, persze az igazán meleg napok még váratnak magukra, ettől függetlenül a gardróbokban már előkerültek a lengébb darabok. Sőt, cipők terén is elpakoltuk már a meleg csizmákat és a bélelt darabokat, ehelyett elérkezett a sneakerek időszaka. Ezeknek a lábbeliknek ezúttal is sikerült megtartaniuk az előkelő helyüket a trendek ranglistáján, ami egyáltalán nem véletlen, hiszen még azok is imádják őket, akik legtöbbször a csinos szetteket részesítik előnyben. A DEICHMANN kínálatában ezúttal is találsz bőven sneakereket, ráadásul az egyik legmenőbb fajtából, a fehérből akár az egész családod tud egymáshoz passzoló darabokat választani.

forrás: DEICHMANN

És miért érdemes beújítanod egy fehér sneakert? Mert nemcsak trendi, de minden szettel jól mutat, legyen az egy csinosabb szoknyás összeállítás vagy akár egy sportosabb, hétköznapi viselet. Sőt, nemcsak a letisztult, egyszínű outfitek tökéletes kiegészítőjeként szolgál, de a színes szettekhez is passzol.

Ezután nincs más hátra, mint szétnézni a DEICHMANN kínálatában, ahol garantáltan megtalálod a legmenőbb darabokat magadnak és az egész családnak!

Kattints a galériára a kínálatért:

Galéria / 11 kép Válogass kedvedre: a DEICHMANN fehér sneakerei Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria