Debreczeni Zita és Gianni könnyes szemmel mesélt az elmúlt évek nehézségeiről

és Gianni februárban osztották meg a nyilvánossággal az örömhírt, gyermeket várnak. Nem titok, a házaspár hosszú ideje vágyott a kisbabára, a napokban pedig kiderült, az elmúlt években rengeteg nehézségen átmentek, hogy megszülethessen a kicsi. és Gianni kisfia a 10. lombikkal fogant meg, közben pedig egy komoly műtétet is vállalt a Zita, hogy egészségügyileg alkalmas legyen az anyaságra.

A pár sokáig nem szívesen beszélt arról, hogy milyen rögös út vezetett náluk a családalapításig, most viszont úgy döntöttek, szeretnének másoknak erőt adni történetükkel. Zita és Gianni is nehezen dolgozta fel a történteket, de mindig tartották egymásban a lelket, ma pedig már úgy gondolják, mindez csak még erősebbé tették kapcsolatukat.

Nagyon fájdalmas volt látni a szemét. Hogy minden egyes alkalommal csak könnyek jöttek. Nem tudtam kezelni, és nagyon nehéz volt erősnek maradni.

Emlékszik vissza a múltra Gianni könnyes szemmel, ám a velük készült interjú alatt Zita is többször elérzékenyült. Az egykori modell azt mondta, férje mindig azzal nyugtatta, bárhogy is lesz, ők már akkor is egy család, a legkeményebb pillanatokon pedig a rájuk mindig is jellemző humor lendítette át őket.

