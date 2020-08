A nagysikerű Last Dance című Netflixes sorozat elképesztő őszintéséggel mutatta be az egykori NBA sztár karrierjét és magánéletét, amely az év egyik legjobb szériájának számított. Ezen felbuzdulva pedig az egykori focista is kedved kapott a filmezéshez. A pletykák szerint ugyanis Beckham már nagyban tárgyal a streamingszolgáltatókkal, hogy az ő életéről is hasonló dokumentumsorozat készüljön.

És, ha minden igaz, akkor a Studio 99 tévétársaság veszi szárnyai alá a projektet. Egy bennfentes elárulta, hogy már most óriási az érdeklődés veszi körül a focista életéről szóló sorozatot, hiszen David karrierje is hasonló utat járt be, mint Jordené, amely sok fiatal számára lehet motiváció. A készülő produkcióban soha nem látott videók, képek és történetek kerülnek terítékre, amellyel Beckham egy teljesen másik oldalát ismerheti meg a világ. A készítők állítólag nagy hangsúlyt akarnak fektetni a focikarrierje végére, és arra az időszakra, amikor Miamiba igazolt.

Beckham ugyan még nem nyilatkozott a hírekkel kapcsolatban, de azt rebesgetik, hogy ő és a családja is nagyon örül a lehetőségnek. Hogy pontosan mikorra várható a sorozat premierdátuma vagy azt, hogy milyen címen jön majd ki, még nem tudni, de hamarosan erre is fény derül.

