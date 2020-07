A Forma-1 jóképű pilótája, Daniel Ricciardo elárulta, mi hiányzik neki most leginkább Budapesten

Az elmúlt napokban még az is lázban ég a Forma–1 miatt, aki az év többi részében gátlástalanul kapcsolja tovább a tévét, ha meghallja a cirkáló autók zaját. És bár a koronavírus-járvány miatt a Magyar Nagydíj is zárt kapuk mögött zajlik, szerencsére a lelkes rajongókat még ez sem tántoríthatja el attól, hogy kedvencüknek szurkolhassanak. Erre pedig most kimondottan nagy szükségük van a versenyzőknek, hiszen a nagy kihagyás után számukra sem volt zökkenőmentes a visszaállás, erről már a Renault pilótája mesélt nekünk az első szabadedzést megelőzően egy videóinterjúban, ahol többek között arra is kitért, hogy Budapest az egyik kedvenc európai városa, éppen ezért nehezen éli meg, hogy a vírus miatt most nem élvezheti ki a fővárosunkban töltött időt úgy, ahogy szeretné.

Budapest nagyon szórakoztató város, ráadásul csodálatos is, különösen nyáron, amikor mindenki kint van az utcán és érezni azt a pozitív hangulatot, ami mindent betölt. A Magyar Nagydíjak idején mindig kellemes volt a városban eltölteni az estét, és lazítani egy picit. Ez az élmény most mindenkinek hiányzik. Általában ez az utolsó verseny a nyári szünet előtt, és ilyenkor szervezünk egy nagyszabású csapatvacsorát, de most ez sem lehetséges. Talán majd jövőre. De úgy vagyok vele, hogy a Hungaroringen legalább versenyezhetünk, és jelenleg már ez is jó hír.



Bár a 31 éves ausztrál versenyző már 2011 óta a Forma–1 szintjén rója a köröket, mégis az utóbbi szezonokban nem látni őt túl sokat a dobogón. Pedig a tehetsége vitathatatlan, és ugyan nem ennek köszönhetően fog versenypontokat gyűjteni, mégis érdemes megjegyezni, hogy kevés nála szórakoztatóbb és vidámabb fazon létezik jelenleg a versenyzők között. Minden bizonnyal a Netflixnek is ez szúrhatott szemet, hiszen a Formula 1: Hajsza a túlélésért című dokumentumsorozatban erősen nagy szerepet kapott a pilóta. Közvetlenségével és fülig érő mosolyával egy perc alatt belopta magát a nézők szívébe. Többek között neki köszönhettük a sorozat egyik legnagyobb drámáját is, amikor a 2018-as szezonban úgy döntött, hogy hosszú évek után mindenkit meglepve maga mögött hagyja a Red Bull istállóját és átigazol a Renault csapatába. Arról, hogy a sorozat mennyire lett a szíve csücske, csak nagyon visszafogottan mesélt nekünk.

Érthető módon nehéz megítélnem, hogy mások hogyan vélekednek róla. De úgy hallottam, hogy az első évadot élvezte a közönség, nagy hatással volt rájuk, hiszen valami újat kaptak. És a második évad is betalált.

Persze gyorsan hozzá is tette, hogy olykor jóval több dráma került a képernyőre, mint azt gondolták volna. Erre szerinte a jövőben nekik is jobban kell ügyelniük, hiszen a Netflixnek köszönhetően sokkal több ember beleshet a világukba, azt azonban egy percig sem szeretnék a csapatok, illetve a pilóták, hogy bárki számára is úgy jöjjön le, hogy ez egy állandó drámázással teli sport. De persze ilyen ez a showbiznisz – ezzel ő is tisztában van. Bár a koronavírus-járvány, – ahogy a versenyeknek, úgy – a forgatásoknak is betett, azonban ha minden igaz, akkor lehet számolni egy harmadik évaddal is. Sztori pedig bőven lesz, hiszen még a 2020-as szezon kezdetet előtt többen is bejelentették átigazolásukat, így Daniel is, aki májusban tudatta a nagyvilággal, a 2021-es szezont már a McLarennél kezdi meg. Azt azért érdemes leszögezni, hogy a csapattal továbbra is nagyon jó kapcsolatot ápol, így még nehezebb volt számára meghozni a döntést.

Nem könnyű meghozni egy ilyen döntést, amikor jó viszonyt ápolunk és még nem értük el a céljainkat. De visszatekintettem az elmúlt 12 hónapra, és azt gondoltam, hogy a jövőt nézve nekem talán jobb lesz a McLarennél. Persze hogy így lesz-e, azt majd az idő mondja meg. De egyértelműen nem volt egyszerű ez a döntés.

Egy ilyen váltás senkinek sem egyszerű, főleg, ha még el sem kezdődött a szezon. Ahogy az is tény, hogy az elmúlt szezonban csupán a fizetési listán sikerült dobogóra állnia Ricciardonak, ott azonban 2019-es adatok szerint csupán Lewis Hamilton és Sebastian Vettel előzi meg őt. Az ember azt gondolhatná, hogy a hihetetlenül magas fizetés mellett nagyon extrém körülmények között telnek a sportoló napjai, ha épp nincs verseny, ám Daniel erre nagyon gyorsan rácáfol, amikor elárulja, hogy nincsenek nagy kilengések az életében, alapvetően nagyon nyugisan telnek a mindennapjai, amikor otthon van Monacóban.

Még a reggeli előtt szeretek egy kicsit nyújtani, jógázni, átmozgatni magam. Aztán jöhet a reggeli, és egy kis kardió edzés – mondjuk egy jó kis futás. Aztán ebédelek, megválaszolok néhány e-mailt, dolgozok, és hasonlók. Utána valószínűleg elmegyek a szupermarketbe, főzök valami magamnak vacsorát, megnézek valamit még a tévében és alszom. Azt hiszem ennyiből áll egy napom.



Erre azonban most egy kicsit várnia kell, amit persze egy cseppet sem bán. Vasárnap a Hungaroringen méretteti meg magát, majd a Brit Nagydíjjal folytatódik augusztus első hétvégéjén a Forma-1. Mi pedig nagyon szurkolunk, hogy Daniel Ricciardo vasárnap ne csupán a fizetési listán lehessen dobogós!

