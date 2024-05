Tovább dagad a botrány: Daniel Radcliffe keményen beszólt a Harry Potter írójának

a Harry Potter-filmek népszerűsége által került a reflektorfénybe gyerekkorában, a sikerért és az ismertségért hálás az írónőnek, J. K. Rowlingnak, ám a napokban kijelentette, hogy ezen túlmenően nem tud egyetérteni azokkal az állításokkal, amelyeket az írónő korábban tett, így teljesen elhatárolódik tőle.

Rowling nagyon jó kapcsolatot ápolt a filmek szereplőivel, ám 2020-ban megromlott velük a viszonya, miután Twitter-bejegyzései miatt transzfóbnak könyvelték el őt. akkoriban az írónő nevében is elnézést kért, Emma Watson pedig hangsúlyozta, hogy nem ért egyet Rowling szavaival, sőt kiáll a transz követői mellett.

Most a The Atlantic nevű magazin készített interjút a színésszel, amiben szóba hozták az említett esetet is. Radcliffe elmondta, hogy a 2020-as megnyilvánulásai óta nem áll kapcsolatban az írónővel, majd hozzátette:

„Rendkívül szomorúvá tesz. Mert ha az embert nézem, akit megismertem, azokat az időket nézem, amikor találkoztunk, azokat a könyveket, melyeket megírt, illetve a világot, melyet teremtett, mély empátiát látok.”

Előző hónapban egyébként az írónő egyik követője megjegyezte, hogy Emma és Daniel bocsánatkéréssel tartoznak neki, mire Rowling így reagált:

Azok a hírességek, akik egy olyan mozgalom szolgálatába álltak, amely a nők nehezen kivívott jogainak csorbítására törekszik, és akik arra használták a platformjukat, hogy szurkoljanak a kiskorúak nemváltoztatásához, tartsák meg a bocsánatkérésüket azoknak a traumatizált nemváltoztatóknak, akik visszatérnének az eredeti nemükhöz, vagy a továbbra is kiszolgáltatott nőknek.

Ezeket a titkokat ismerted?

Galéria / 8 kép 8 eddig eltitkolt kulisszatitok a Harry Potter-filmekből, amit eddig senki nem tudott Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria