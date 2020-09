Amire mindenki kíváncsi: Dane Cook elárulta, hogyan szervezte be a műsorába Brad Pittet és Jennifer Anistont

A napokban rajongók milliói követhették élőben, ahogy jópár A-listás hollywoodi sztár egy jótékonysági akció keretében felolvassa Sean Penn 1982-es filmjének, a Változó világnak az írott változatát.

A sztárok listája nagyon, de nagyon impozáns volt, pláne azért, mert oly sok év után és Jennifer Aniston együtt szerepelt rajta. Az egykori házaspár a válás után sokáig nem is vett részt olyan vörös szőnyeges eseményen, ahol a másik is jelen volt, ám úgy fest, amióta Angelina Jolie nincs a színen, egyre jobb Brad és Jen kapcsolata.

A nagy sztártalálkozó összehozásában Dane Cook színész is nagyon aktívan részt vett, nemrég pedig azt is elárulta, mennyire volt nehéz "becserkészni" hollywood egykori álompárját.

Szerintem, amikor Bradnek a csapata mesélt a mozgalomról, egyszerűen csak megmutatták neki a listát, kik vannak már benne. Nem volt semmi időhúzás, nem voltak szabályok, az égvilágon semmi nem volt. Semmi! Szeretném, hogy tudják az emberek, dráma nélkül zajlott az egész, mindketten azonnal benne voltak. Pont olyan volt ez a műsor, amilyennek reméltük, amiben ez a két, elképesztően tehetséges ember jól megfért egymás mellett.

- árulta el Dane Cook a Better Together With Maria Menounos show-ban.