Vége! Curtis és a felesége külön folytatják tovább: megszólalt a rapper

Életének egy keményebb időszaka után úgy tűnt, hogy most végre minden rendben van Curtis háza táján. Beindultak újra a bulik (még ha csak óvatosan is), lehetőséget kapott a Sztárban Sztár című műsor versenyzőjeként, és a közösségi médiában közzétett posztjait látva úgy tűnt, hogy a magánélete is harmonikus. Nos, most kiderült, hogy a hangsúly inkább a tűnt szón van, ugyanis néhány órája a rapper elébe menve a pletykáknak elárulta, hogy gyermekének édesanyjával nagy tiszteletben, de elválnak útjaik:

Elmúlt a szerelem, van ilyen, de szeretjük, tiszteljük egymást. Nem kívánhatnék jobb édesanyát a kisfiamnak, hálás vagyok a sorsnak, hogy Kriszti a gyermekem anyukája. Még tanuljuk ezt a helyzetet, igyekszünk mindent úgy tervezni és szervezni, hogy a gyerek a legkevésbé sérüljön. Mindig ott leszek a fiam mellett, t�mogatom, prób�lok a lehető legtöbb időt vele tölteni.

Curtis és kedvese, Kriszti 2019 tavaszán egy titkos esküvő keretein belül házasodtak össze, majd az év augusztusában megszületett kisfiuk, Doni. A most egyéves kisfiú, ha a szülőkön múlik semmiben sem fog hiányt szenvedni a jövőben sem, Curtis ugyanis szeretné, hogy gyermekük a lehető legkevesebbet érzékelje a körülötte történtekből. Neki pedig talán egy kis vigaszt nyújt, hogy ebben a nehezebb időszakban a munkába temetheti magát, hiszen vasárnap startol el a Sztárban sztár című műsor, amelynek idén Curtis is a versenyzője.

