Megható pillanatok: Curtis elhunyt édesapjára emlékezett

Az elmúlt években megjárta a poklot és a mennyországot is Curtis, alias Széki Attila – és tette mindezt a közönség szeme előtt. Egy dolog azonban sosem volt kérdés, ha róla volt szó, méghozzá az, hogy a családja a mindene. Édesapját sajnos korán elvesztette, ezúttal pedig vasárnapi produkcióját neki dedikálta. Zorán bőrébe bújva énekelte el a Kell ott fent egy ország című dalt, ami után Köllő Babett a könnyeit törölgette, Kökény Attila megszólalni sem tudott úgy elragadta a sírás, míg Bereczki Zoli és Papp Szabi is egyöntetűen meg voltak hatva. És azt hiszem nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy otthon, a kanapén ülő közönség egy részét is sikerült megríkatnia a rappernek.



Nagyon fiatal voltam, amikor édesapám elhunyt, 14 éves, kölyök. Gondolom egy gyerek, aki elveszti az édesapját, vagy az édesanyját, az nem tudja feldolgozni ezt igazán soha. Én voltam a legkisebb, engem mindig pátyolgatott, szeretgetett. Amikor beteg lett, sokat voltam vele, mert anyukám sokat dolgozott, akkor nagyon szoros lett a kapcsoltunk. Bennem úgy él a mai napig, hogy ott van velem, segít nekem.

A produkciót maximális pontszámmal díjazta a zsűri minden egyes tagja, második előadásának sikere után pedig egyenesen menetelt előre a jövő heti elődöntőbe. És nagyon úgy tűnik, hogy vasárnap ismét készíthetjük a zsepiket, most ugyanis Köllő Babett biztatására Orbán József dalát fogja előadni, méghozzá kisfiának dedikálva.

Jöhet még egy kis meghatódás?

