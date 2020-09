1. fejezet

Férjnél voltam, és bár a házasságom több sebből vérzett, nagyon meg akartuk menteni. Ekkortájt ismerkedtem meg T.-vel egy rajztanfolyamon. Minden héten találkoztunk, és egyre jobban tetszett. A zsánerem volt, barna haj, kék szem, okos tekintet, fanyar mosoly. Annyit tudtam róla, hogy nem sokkal korábban vált el. Nem igazán beszélgettünk, de néha a tekintetéből úgy éreztem, nem csak mint osztálytársra néz rám. Mivel én akkor még példás feleség voltam, iszonyú rosszul éreztem magam, ahogyan egyre jobban bevonódtam T. bűvkörébe. Előfordult, hogy arra az álomra ébredtem, hogy csókolózunk: reggel még a számban éreztem a csók ízét. Oldalra néztem, és a férjem fürkészte az arcom. Úgy éreztem, sár lepi el a lelkem.

Azt mondják, ha kísértésbe esel, várj, míg elmúlik. Valahogy így tettem én is. A tanfolyam befejeződött, a férjemmel meg terápiára jártunk, és úgy tűnt, túllendülünk valami holtponton és folytatjuk. T.-t valahová a tudatom távoli zugába száműztem.

2. fejezet

Mégiscsak elváltunk. Bár nevetséges, a szakításunk első pillanatától újra T.-re gondoltam. Már rég nem láttam, azt sem tudtam, mi van vele, de valamiért azt az ábrándot dédelgettem, hogy meg sem kottyan nekem a válás, mert hamarosan úgyis T. lesz a párom: ez tartotta bennem a lelket.

Bár addig alig-alig beszélgettünk, valamelyik posztomat lájkolta, amire tudtam dobni neki egy „köszi”-t, és így tovább, elindult köztünk egy csetfolyam. Azt mondta, érdekli, mi van velem, és felajánlotta, hogy elküldi a friss rajzait, mert kíváncsi a véleményemre.

El is küldte, és jól felkavart. A rajzokon csupa lány, nő, asszony, hölgy, így-úgy (de leginkább sehogy) felöltözve. És bár persze-persze, nem szabad összemosni az alkotót az emberrel, valahogy megéreztem: ez a pasi most falja a nőket, hemzsegnek körülötte a potenciális szeretők.

Megbeszéltünk egy találkozót. Hónapok óta nem láttam, de az elmúlt hetekben felépítettem magamban egy egész történetet, azt reméltem, ez a randi valami fantasztikus új dolog nyitánya lesz.

Nem lett az. Jól éreztük magunkat, beszélgettünk, de ő inkább haverként kezelt, még a szeretőiről is beszélt. Megértettem, hogy ha össze is jönnénk, én kábé a 105. és a 107. nője között kapnék helyet, egy lennék a sokból. Éjfél körül hazafelé sétáltam, és a csalódottságtól és a vodkától bömbölve hívtam fel az utcáról a barátnőmet. A válásom szomorúsága is ekkor taglózott le tejes erőből, most, hogy megértettem, nem fogok egyből egy másik kapcsolatba ugrani, egy fekete lyukba zuhanok, és egyedül kell megtalálnom a kijáratot.

3. fejezet

