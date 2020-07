Csodaszép lány lett Brad Pitt unokahúga, Sydney Pitt

Sydney Pitt nemrég fejezte be tanulmányait a Drury Egyetemen, Springfield-ben. Akárcsak Brad, ő is hatalmas rajongója az építészetnek, diplomát is ebből szerzett. De nem ez az egyetlen dolog, ami miatt közel áll hez: a színész és egykori felesége, Jennifer Aniston mindig olyan lányt szerettek volna, mint Sydney.

Sydney Pitt akkoriban született, amikor Jennifer és Brad randizni kezdtek, és még pici baba volt, amikor Brad hazavitte bemutatni a színésznőt Missouriba.

Jennifer egyébként a válás óta is kapcsolatban maradt exe családjával, és Sydney-vel is: a lány mindig Jen nagynéninek hívja őt, ez nem kicsit zavarta később Angelina Jolie-t is. Állítólag Brad és Jen vágya az volt egykor, hogy lesz egy lányuk, akit úgy imádnak majd, mint Sydney-t, és talán együtt nőnek majd fel...

Sydney Pitt nemrég lediplomázott, Brad pedig vendégül látta őt, és Sydney apjáékat Santa Barbara-i otthonában, de korábban is több nyarat töltött nagybátyjánál a testvéreivel. Brad olyannyira megbízik benne, hogy engedi a lánynak, hogy vezesse imádott kocsiját is - mesélte korábban egy bennfenntes.

