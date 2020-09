Csodákra képes, szuperjól variálható: szeressd meg az édesköményt!

A görögök, a kínaiak, az egyiptomiak is mindannyian ismerték az édeskömény számtalan gyógyhatását a szervezetünkre. Az édeskömény a mediterrán térségekben őshonos, de szerencsére nálunk is nagyon sok helyen hozzájuthatsz, rengetegen azonban még mindig nem ismerik magát a gumóját, és maximum teaként készítik el a magját.

Pedig az édesköményt bevinni a konyhánkba nagyon is érdemes: kiváló fogásokat; tésztaételeket, leveseket, köreteket lehet belőle varázsolni, de a mediterrán térségekben sütve is imádják az emberek.

Egyél sok friss fügét, mert csodafinom és rengeteg jótékony hatása van! Táplálkozás Nem érdekel Elolvasom

Remek tápanyagforrás

Akár ételt készítesz belőle, akár teaként iszod, számtalan pozitív hatása lesz a szervezetre. Gumója ásványi sókat, C-vitamint és karotint is tartalmaz, amik hozzájárulnak a napi tápanyagbevitelhez. Emellett antioxidáns tartalma is jelentős, illetve tartalmaz még magnéziumot, kalciumot, foszfort, káliumot és mangánt is.

forrás: Pexels.com/Mali Maeder

A cikk a Runner's World oldalán folytatódik!

Galéria / 5 kép Boltba járás helyett: ültess saját zöldségeket az erkélyen! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria