Nem is gondolnád, milyen csodákat művel hajaddal a lenmag

Frissen megjelent lapszámunkban már írtunk arról, milyen pozitív hatással lehet szervezetünkre a lenmag fogyasztása, de arról még nem esett szó, pontosan milyen szuper dolgokat is művel a hajunkkal!

Egy roppant olcsó alapanyag, amiben rengeteg értékes összetevő található meg. Miért ne használnánk ki ezeket, hogy szebbé és egészségesebbé varázsoljuk magunkat kívülről és belülről? A lenmagban található omega-3 zsírsavak és esszenciális olajok csodákat művelhetnek hajunkkal is. Sokan göndörítőként szokták használni a belőle kinyert zselét, pedig számos előnye van még, amit nem mindenki ismer.

Képes megállítani az olyan hajhullást, ami a fejbőr és a tincsek kiszáradásából fakad, emellett hidratálja és regenerálja a sérült hajszálakat. A benne található E-vitaminnak köszönhetően a hajnövesztésnél is segítségül hívhatjuk. Visszaállíthatjuk vele a fejbőrünk pH-szintjét, kiegyensúlyozhatjuk annak zsírtermelését, hogy megfelelő mennyiségű olajat termeljen a haj növekedéséhez. Tápláló, kondicionáló képessége pedig sokkal puhábbá, selymesebbé és fényesebbé varázsolja hajkoronánk.

Ezért nem csak fogyasztani érdemes a lenmagot, hanem otthon is készíthetünk belőle pillanatok egy csodazselét, aminek garantáljuk, hogy nem csak egyszer fogjuk hasznát venni.

Amire szükségünk lesz:

Elkészítése igazán nem nagy ördöngösség és kb. csak 10-15 percet vesz igénybe. A felforralt tisztított vízbe tegyük bele a lenmagot és addig főzzük, amíg zselés állagú nem lesz. Ezután egy szűrő segítségével tegyük tégelybe ezt a nyálkás masszát, majd ha kihűlt hűtőbe téve tároljuk. Mindenképpen hűtve tartsuk, hiszen a szobahőmérsékleten hamar megromolhat. Ha nem használnánk el 1-2 héten belül, akkor érdemes kiporciózva elrakni a fagyasztóba.

Ez az mennyiség, kb 4-5 hajmosásra elegendő, persze hajhossztól függően. Hajmosásnál a balzsamozás után oszlassuk szét a vizes hajon a hajtövektől egészen a végekig. Alaposan masszírozzuk bele a fejbőrbe, a hajszálakba, majd fedjük le valamilyen módon, például egy zuhanysapkával. Várjunk 20-30 percet, utána mossuk ki!

Tudtad?

Ez a zselé antioxidáns anyagainak és olajtartalmának köszönheti képes a bőrt is regenerálni, hidratálni és táplálni. Használhatjuk a ráncok megelőzésére és bőrfeszesítésre is egyaránt. Csak vigyük fel a kezelni kívánt felületre, várjuk meg míg megszárad, ezután le is moshatjuk a pakolást. Ugye milyen üde és puha lett a végeredmény?