Könnyebb, mint hinnéd: megmutatjuk, hogyan csíráztathatsz otthon!

Sokan ódzkodnak az csíráztatástól, pedig nem kell hozzá semmi extra ketyere, néhány szabály betartásával otthon is egyszerűen nevelgethetjük magunknak az apró vitaminbombákat.

Rengetegféle csíra közül választhatunk, viszont amire muszáj odafigyelni, hogy kifejezetten csíráztatni való magokat szerezzünk be hozzá, ne vetőmagokat! Ha biztosra szeretnénk menni, válasszuk inkább a bio változatokat, így tuti nem nyúlhatunk mellé, de amúgy az olcsóbb, natúr termékek is jól beválnak. Az édeskés változatoktól, mint például a búza vagy a lucerna, egészen a csípőskeig, mint a retek vagy a mustár megtalálhatjuk az ízlésünknek legjobban tetszőt. A növény alapízvilágát és a legfontosabb tápanyagait tartalmazni fogják az apróságok, úgyhogy érdemes többfélét kipróbálni. Kezdésként választhatunk mungóbabot, brokkolit, lucernát, zsázsát, zöldborsót, csicseriborsót, szójababot, lencsét vagy retket, de a sort még több soron keresztül folytathatnénk annyi féle alternatíva áll rendelkezésünkre.

A csírákkal olyan tápanyagokhoz is hozzájuthatunk, amit semmilyen zöldség vagy gyümölcs nem tud helyettesíteni.

Természetesen a csíráztató eszközök sora is végtelen. Használhatunk jól bevált műanyag csíráztató tálat, befőttesüveget, szűrőt, de vannak olyan magocskák is, amelyeket földre vagy homokra kell elvetni. Mindegy milyen eszközt használunk majd, annyi biztos, hogy a tisztaságra mindenképpen ügyeljünk, nehogy nem kívánatos baktériumoknak készítsünk otthont! Mossunk kezet (amiben már úgyis profik vagyunk) és a hozzávaló eszközöket is fontos mindig elmosni. Ezen kívül a kész csírák fogdosása sem ajánlott, inkább csipesszel vagy villával érjünk csak hozzájuk!

Hogyan kezdjünk neki?

Eszközök szempontjából egyszerű, de hatékony megoldásként választhatjuk a befőttesüveget, amihez pluszban egy befőttes gumira és valamiféle apró hálós anyagra (szúnyogháló, tüll, vagy a fokhagyma hálója) lesz szükségünk. Tegyük a magokat az üveg aljára, töltsünk rá vizet, hogy elfedje bőven és hagyjuk állni egy éjszakán át! Bármelyik módszert választjuk, mindig az áztatással indítjuk a folyamatot. Vannak olyanok is amiknek elég kevesebb idő, ennek érdemes utánajárni, ha nem szeretnénk várni reggelig. Az éjszakai pancsolás után másnap egyszerűen a hálón át leöntjük a vizet és újabb friss vizes öblögetést adunk nekik. Ügyeljünk rá, hogy mindenhol érje őket a víz! Ha kész, ezt is kiöntjük és az oldalán szétegyengetve 45 fokos szögben helyezzük lefelé fordítva egy tálba, vagy mosogatótálcára, hogy jól kicsöpöghessen belőle a felesleges víz. Ismételjük ezt napi kétszer, reggel és este, amíg kész nem lesznek.

A szüretelésre magtól függően 3-7 napon belül számíthatunk. Itt már csak jól át kell mosni és ha nem esszük meg egyszerre az egészet, hűtőben letakarva érdemes majd tárolni. Nem csak magában ehetjük, használhatjuk salátákba, szendvicsekre, de süthetjük vagy akár főzhetjük is őket. Jó nevelgetést!

