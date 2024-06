Könnyed és romantikus! 2024 nyarán az utcákon is hódít a csipke - Mutatjuk a legjobb vételeket!

Minden bizonnyal A Bridgerton család is nagy szerepet játszik abban, hogy a csipke idén nyáron ismét ennyire felkapott. Természetesen a szezon elvárásaihoz igazodva erősített rá a köré épülő kínálatra és nem is akárhogy.

Az elmúlt években ez a romantikus anyag leginkább csak bizonyos események során tudta megmutatni sokoldalúságát, most viszont a tavalyi mérsékelt tesztkörök után, a tervezők is elérkezettnek látták az időt arra, hogy a csipkét nagyobb mértékben is kiemeljék megszokott felségterületéről és egy kis kalandra indítsák el a nappali ruhák birodalmába. Az ötlet pedig nagyon jól bevált, hiszen sokkal emberközelibbé tette a divatrajongók körében ezt a textúrát és a kínálatnak hála széles palettán lehet kísérletezni vele. És ami azt illeti a csipke kimondottan jó partner is ebben a stílusjátékban! Nézd csak!

Mindegy, hogy felső, nadrág, ruha vagy szoknya, bármit választhatsz, nem kell elsietned a dolgot! A többség a fehér és a bézs színvilág mellett tette le a voksát, de neked nem kell annyira szigorúan ragaszkodnod ehhez. És amíg a megvalósítható outfitteken töröd a fejed, addig mi mutatunk pár tuti shoppingtippet fehér és bézs témában!

A 2024-es nyár legszemrevalóbb csipke darabjai!

Galéria / 8 kép A 2024-es nyár egyik legromantikusabb trendje: Csipke Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria