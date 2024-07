A csillagjegy, aki érzelmileg intelligensebb, mint az összes többi - És aki a legkevésbé az

Minden csillagjegynek megvannak a maga erősségei: senki sem tud a Ráknál gondoskodóbb lenni, mint ahogy az Oroszlánok magabiztossága vagy a Nyilasok kalandvágya is lekörözhetetlen. Épp ezért nem meglepő, hogy az intelligencia szempontjából is vannak eltérések, és most nem az IQ-ra gondoltunk! Az érzelmi intelligencia, azaz az EQ legalább ilyen fontos - ha nem fontosabb - a hétköznapok során. Ez az, ami segít felismerni és irányítani a saját érzéseinket, miközben másokéval is képesek vagyunk ugyanerre, megértjük őket, képesek vagyunk a helyükbe képzelni magunkat és empatikusan viselkedni.

Az érzelmi intelligencia viszont egyedi, épp ezért fordulhat elő, hogy míg valaki nagyon empatikus és érzelmes, addig másnál ez sokkal kevésbé van jelen. A csillagjegyek pedig erről is árulkodnak! Akad ugyanis egy zodiákus, akinek kiemelkedően magas az EQ-ja, azaz nagyon magas az érzelmi intelligenciája. Talán téged sem ér váratlanul, de ez nem más, mint

a Halak,

aki mindent érzelmi szempontból közelít meg, a szívére hallgat és nagyon jól megérti, min mennek keresztül mások. Te is ismersz ilyen személyt, vagy esetleg épp te magad vagy az?

Szerinted is a Halaknak van a legmagasabb EQ-ja? Igen, én is így tapasztaltam! Nem feltétlenül...

Érdekesség egyébként, hogy a többi víz jegyű csillagjegy is érzelmes, így egyébként egy listán biztosan elől lenne még a Skorpió és a Rák is.

És hogy kinek van a legalacsonyabb EQ-ja? Egy lista szerint a Vízöntőnek, mert ez a jegy nagyon nehezen bízik meg az emberekben és nyílik meg mások előtt, ezért általában elzárkóznak és próbálnak mindent objektíven nézni.

Tudtad, hogy ők nem illenek össze?

Galéria / 5 kép Csillagjegyek, akik rossz párt alkotnak a szerelemben! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria