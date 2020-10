Erre a 4 csillagjegyre rengeteg romantika vár ősszel

Ahogy az őszre gondolunk, már érezzük is az orrunkban a frissen sült almás pite, a mézédes sütőtök, vagy épp a forró csoki illatát. Valljuk be, megvan az ősz kellemes hangulata! Tanulmányok kimutatták, hogy ahogy megyünk be a hűvösebb hónapokba, egyre jobban vágyunk arra, hogy valaki „felmelegítsen” minket. A közös, összebújós programokhoz pedig kell egy társ, ha még nem találtad meg, ne aggódj, jön majd, amikor eljön az ideje:

Viszont akár kapcsolatban élsz, akár nem, a következő hetek számtalan romantikus percet ígérnek, ha az alábbi csillagjegyek egyikében születtél.

Szűz

Október 2. és 27. között a Vénusz áttáncol a csillagjegyeden, aminek köszönhetően nagyon érzelmes hangulatban érzed majd magad. Igazi nosztalgikus érzések kerítenek majd a hatalmukba, de igyekezz csakis a jóra emlékezni. Az intimitás most különösen fontos lesz számodra.

Mérleg

Végre eljutottál oda, hogy szereted magad, úgy, ahogy vagy, szóval jöhet a második szakasz: itt az idő, hogy megnyisd a szíved mások felé is. Október 27. és november 21. között a csillagjegyedben lesz a Vénusz, amely tesz róla, hogy minden szempár rád szegeződjön. Add át magad az érzéseknek, és fogadd be azt a rengeteg pozitív energiát, ami ezekben a hetekben körülvesz téged.

Skorpió

Vágysz a szerelemre és most tényleg bármire hajlandó vagy azért, hogy tiéd legyen a kiszemelted. Az a jó hírünk van, hogy még a csillagok sem intenek óvatosságra, sőt! A Vénusz november 21. és december 15. között egészen felkorbácsolja körülötted a szenvedélyes érzelmeket. Olyan eredendő szenvedély és szerelem árad belőled, hogy senki sem tud majd neked ellenállni.

Nyilas

Legyen szó egy romantikus kapcsolatról, vagy a szingli mindennapokról, alapvetően nem vágysz túl nagy izgalmakra. Éppen ezért magad is meglepődsz majd azon, hogy most milyen vehemenciával veted bele magad a társas kapcsolatokba. Ne állj ellen a kísértésnek, hiszen olyan élményekben (és élvezetekben) lehet most részed, amiről korábban álmodni sem mertél – különösen december 15. után, amikor a Vénusz a csillagjegyedbe lép.

