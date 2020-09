Ennek a 3 csillagjegynek hoz nagy változást az életében a szeptember

A szeptember hónap mindig magában rejti az újdonság varázsát. A nyári szünet után elkezdődő iskola – még, ha neked már nem is aktuális – a pszichológusok szerint amolyan második „januárként” funkciónál, az emberek nagy része ugyanis ezt a hónapot szokta megadni magának akkor, ha valami újba szeretne belevágni. Nos, megsúgjuk, hogy ez a szeptember a csillagok állása miatt is nagyon különleges lesz, sőt mi több, energetikailag igazán elsöprő élményekben lehet részünk. Szinte minden csillagjegyre igaz, hogy most egy kissé nyugodtabb, ugyanakkor energetikailag aktívabb időszak jön: mind kapcsolati, mind pedig anyagi szinten jó dolgok fognak velünk történni.

Az alábbi három csillagjegyre pedig különösen nagy hatással lesz a szeptember:

Bika

Rég voltál annyira elemedben, mint az elkövetkezendő időszakban. Öröm, kreativitás, szeretet, hitelesség, és szenvedély kíséri most végig a napjaidat, gyakorlatilag bármihez nyúlsz is, arannyá változik. Van egy régóta dédelgetett álmod, amit eddig nem mertél megugrani? Itt az idő, hogy ne halogasd tovább, hiszen most nem csupán a szerencse kedvez neked, hanem gyakorlatilag minden!

Szűz

Boldog születésnapot, kedves Szűz! Számodra a szeptemberi telihold maga lesz a csoda, ugyanis ez az égi jelenség szépen elrendezi a kapcsolataidat – legyen szó baráti, munkahelyi, vagy épp párkapcsolati témáról, a régóta húzódó bonyodalmakat segít könnyedén lezárni, míg néhány új ember is belép az életedbe, akikre már nagy szükséged volt. A pénzügyeid jól alakulnak, azonban ahhoz, hogy az önértékelésed a helyére billenjen, szükséged van arra, hogy megbocsáss magadnak (és másoknak is).

Bak

Most a karriered kerül fókuszba az életedben, azon a téren azonban elrendezi a régóta nyitott kérdéseket az elkövetkezendő pár hét. Érdemes nyitott szemmel járnod, ugyanis remek üzleti lehetőségek jöhetnek most veled szembe. Nyitott, ugyanakkor határozott elképzeléseiddel most a tágabb környezetedben dolgozó embereket is sikerült elbűvölnöd, az igazságtól pedig ne félj, hiszen ezúttal is az őszinteség lesz az, ami végül segít abban, hogy elérd a célodat.

