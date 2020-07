4 csillagjegy, amelynek szülöttei gyakran felszívódnak az első randi után

Megvan az az érzés, amikor azt hiszed, végre minden flottul ment az első randin, aztán csak várod, hogy a másik végre jelentkezzen és hasonló visszacsatolásban reménykedsz, ám az nem érkezik meg? Sőt, valójában nem csak, hogy a vágyott reakciót nem kapod meg, de gyakorlatilag semmit sem. Ő ugyanis eltűnt. Megint. Megint egy másik kategória, amikor heteken át hosszasan cseteltek, telefonáltok, majd egyszercsak szintén eltűnik. Te már épp azon gondolkozol, hogy mi baja lehet, miközben ő szimplán csak ghostingol, azaz szellemmé válik.

Sajnos ez manapság egyre gyakoribb eset, főleg az online randizás világában. A pszichológus szakemberek szerint az ilyen típusú emberek egész egyszerűen nem szeretnek szembenézni a problémával, vagy még rosszabb esetben nem is érzik annyira fontosnak a másik felet, hogy jelezniük kellene feléjük, hogy ők most dobbantani fognak. Azonban bárhogy is van, az biztos, hogy a csillagjegy is nagyon árulkodó lehet ebben az esetben, ugyanis egyes jegy szülöttei sokkal inkább hajlamosak a ghostingolásra.

