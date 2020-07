Teljesen átalakult a Csillag Születik egykori énekese

Emlékszel még a Csillag Születik 2009-es, második évadának elképesztően tehetséges versenyzőjére, ra? Az énekes, aki nagy rajongótáborral, arany- és platinalemezekkel is büszkélkedhet, A Dal című műsorban is megmutatta tehetségét, több teltházas koncertet is adott már, töretlen a sikere. André az elmúlt 11 évben külsőleg teljesen átalakult. Követői imádják stílusváltását, amit nemrég az Instagramon mutatott be.

A 38 éves André 10 évvel ezelőtt hajbeültetésen esett át, ennek köszönhetően megszabadult az őt zavaró kopaszságtól, és az öltözködési stílusán is rengeteget változtatott.

A sármos énekes számos elismerő kommentet zsebelt be a rajongóktól, szerintük látványosan átalakult, és kiváló formában van. Ez nyaralós képein is remekül szemügyre vehető.

Egy jó frizuraválasztás rengeteget tud segíteni. Nézd csak meg a galériában, a sztárok is mennyire képesek megváltozni attól, hogy új hajuk lesz!

