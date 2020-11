Miért lesz valaki Insta Mami? Te miért akartál az lenni?

Nekem még 2012-ben, A Királynő-s időben indult a social media-s jelenlétem, amikor is a műsor miatt kellett regisztrálnom a Facebookra, hogy legyen ott is egy profilom, hogy népszerűsítsem magam. Aztán egy idő után átkerültem az Instagramra, mint mindenki más is. Könnyű is volt a helyzetem, mert sokan ismertek és aránylag gyorsan jöttek a követők. Eleinte nem tudatosan csináltam, de 2-3 éve, mióta a gyerekekkel vagyok itthon, már odafigyelek, hogy mit osztok meg, hogy ne csak szép képek legyenek, hanem mondandó is legyen a tartalmaim mögött, hogy tanácsot is adjak, vagy épp leírjam a tapasztalataimat, akár a gyerekekkel kapcsolatban is. Szóval válaszolva a kérdésedre, nem tudatosan akartam én Insta Mami lenni, de szeretem ezt a platformot, ezt az önkifejezési formát és ez a két gyerek mellett itthon néha bele is fér az időmbe.

Sok pletyka terjed az Insta mamikról. Hogy bébiszitter van egész nap a gyerekeikkel, ők csak addig vannak velük, amíg elkészítenek egy-egy sok like-ot érő fotót. Hogy szakács főz rájuk, bejárónőjük van. Hogy kvázi ezek miatt sokkal egyszerűbb az életük, mint egy átlag anyának, több idejük van magukkal foglalkozni, hajat mosni, edzeni járni, bármit csinálni, mint bárki másnak.

Sajnos azt kell mondjam, hogy én is tudok olyat, akinek a tökéletes anyasága csak egy fotó erejéig létezik, akiről mindezeket el lehet mondani. De azt is el kell mondjam, hogy szerencsére több az ellenpélda. Legalábbis azok között, akiket én ismerek. Valamint álszentség lenne nem elmondani, hogy egyébként nekünk is van bejárónőnk, aki segít a takarításban. De ez a hölgy már akkor is segített a férjemnek, amikor én még nem voltam. Ettől függetlenül úgyanúgy pakolok én is reggeltől estig a gyerekeim után, és a takarításban is kiveszem a részem.

