Csányi Sándor és Pokorny Lia fia már 20 éves, és édesapja sármját örökölte: úgy néz ki, mint egy hollywoodi szívtipró

A jóképű fiatalember le sem tagadhatja híres édesapját. Egyszerre sármos és megnyerő, de, ami ennél is fontosabb, hogy tehetségből is kijutott neki. Misi idén tölti be a 21. életévét, akit Lia és Sándor mindig is nagyon óvtak a nyilvánosságtól, legalábbis addig, amíg maga nem dönt arról, akar-e szerepelni.

A tehetséges fiúról egyre többet cikkeznek az újságok, ugyanis tagja a Damara nevű zenekarnak, amelyhez még 2019-ben csatlakozott basszusgitárosként. A banda nagyon népszerű a közönsége körében, illetve májusban jelent meg legújabb lemezük is.

Misi magánéletéről nem sokat tudni, de egy hazai lapnak elárulta, hogy felvételizni szeretne a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatóriumba, méghozzá a jazz és basszusgitár szakra. Pokorny Lia és egyébként nagyon büszkék rá, hiszen amellett, hogy fiúk jóképű és tehetséges, nagyon határozott és kitartó is.

A sztárpár fia már tudatosan használja a közösségi médiát, de vannak, akik még mindig nagyon távolt tartják ettől saját csemetéjüket!

Galéria / 5 kép 5 híres magyar szülő, akik szigorúan óvják a gyermekeiket a közösségi médiától Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria