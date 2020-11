A ruhadarab, amit a világon egyedül Victoria Beckham képes igazán stílusosan hordani

Nem kérdés, hogy idén a rengeteg otthonlét miatt nagyon sokan alakítottak a megszokott stílusukon. Még is egyre többször mutatkozik hétköznapi, laza szettekben, kényelmes holmikban és lapos cipőben a korábban megszokott hiperelegáns holmijai helyett.

Beckhamné is piacra dobta idén a pulcsikollekcióját, méghozzá garbós, oversize, látványra is nagyon puha és borzasztóan kényelmes darabokat. Egy garbós kötött pulcsi elvileg minden, csak nem szexi, Victoria azonban elképesztően stílusos - még ebben is.

Természetesen ő is a home office alatt ilyen darabokat visel, és jól is teszi: nincs is annál jobb, mint a hideg téli napokon egy pihe-puha, túlméretezett, laza, kötött pulóver.

Farmerral, de akár egy bőr hatású leggingsszel is tökéletes választás egy ilyen darab, csak arra figyelj, hogy tényleg jó puha legyen, és az árnyalata passzoljon a bőrszínedhez!

