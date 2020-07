Cressida Bonas elmesélte, mit tanult meg a Harry herceggel való szakításból

Bár az elején nem mindig látunk tisztán, de hasznos következményei is vannak egy szakításnak: megtanulunk tisztábban gondolkodni, és többek között magunkat is jobban megismerjük.

Cressida Bonas is így van ezzel, aki nemrég az ausztrál The Daily Telegraph-nak mesélt arról, mire jött rá, amikor szakítottak Harry herceggel.

Újabb részletek derültek ki Meghan és Harry herceg könyvéről, ami minden titokról lerántja a leplet Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Sokkal magabiztosabb lettem, és szerencsére azt is megtanultam, hogyan ne idegesítsem fel magam a legapróbb dolgokon. Az pedig, hogy mit akarok és mit nem, sokkal biztosabb lett bennem, erőteljesebben éreztem, mire vágyom igazán.

4 viselkedési forma, ami szinte mindig váláshoz és szakításhoz vezet Szerelem Nem érdekel Elolvasom

Cressida eleinte attól is félt, hogy a szakítás után csak IT Girl-kén néznek majd rá, pedig ő tényleg keményen dolgozik színésznőként. Szerinte ezek a kifejezések nagyon szűk korlátokat szabnak, pedig ő nem lazsál, szereti, amit csinál, és reméli, hogy nem teszi senki sem egy dobozba a múltja miatt, és nem csak egy híres exként gondolnak majd rá.

forrás: GettyImages

Újabb részletek derültek ki Meghan és Harry herceg könyvéről, ami minden titokról lerántja a leplet Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Harry és a lány 2012-ben kezdtek randizni, Eugénia hercegnő mutatta be őket egymásnak. 2 évig voltak együtt, de a szakítás után is jóban maradtak. Cressida ott volt Meghan és Harry esküvőjén is, tavaly pedig eljegyezte barátja, Harry Wentworth-Stanley. Az esküvőt a koronavírus miatt azonban most el kellett halasztaniuk.

Galéria / 10 kép 10 dolog, amire Meghannak sikerült rávennie Harry herceget Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria