"Egyszerre lett pozitív a covid és a terhességi teszem" - 5 koronás kismama mesélt

Várandósnak lenni eleve egy nagyon érzékeny állapot, amikor a leendő anyuka alaphelyzetben is éppen eleget aggódik a fejlődő kisbaba egészségéért. A koronavírus járvány erre még rátesz egy jó pár „lapáttal”, s hiába minden elővigyázatosság, a vírust ugyanúgy a kismamák is elkaphatják. Helyzetüket ráadásul az sem könnyíti meg, hogy az orvosoknak sincs még sok tapasztalatuk; nem készült elég hivatalos kutatás és statisztika arról, hogy milyen hatással van - van-e egyáltalán - a COVID a magzatra, s vele együtt az anyai szervezetre.

A legtöbb jelenlegi forrás szerint ugyanakkor a koronavírus őket sem veszélyezteti jobban, mint bárki mást. Ahogyan nincs információ arról sem, hogy ha várandósan leszünk betegek, akkor az súlyosabb tünetekkel jár, mint nem terhesen. A WHO álláspontja szerint a fertőzött anya a megfelelő higiénés szabályok mellett akár szoptathat is, mivel a vírus nem jut be az anyatejbe.

Várandós nők osztják meg tapasztalataikat, hogyan estek át a COVID-on. Szerencsére többségük hasonló, viszonylag enyhe tünetekkel vészelte át a betegséget.

Kismamák, akik legyűrték a koronavírust

Galéria / 5 kép Nők, akik várandósan kapták el a koronavírust Megnézem a galériát

