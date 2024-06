Észrevetted Colin és Penelope esküvőjén ezt a rejtett utalást a Bridgertonban? Eláll tőle a szavunk!

Június 13-án felkerült a Netflixre A Bridgerton család harmadik évadjának második négy része is, szóval végre megtudhattuk, hogyan ért véget Colin (Luke Newton) és Penelope (Nicola Coughlan) története. Persze nem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk, ez a szezon is happy enddel zárult, de ha még nem láttad volna az utolsó epizódokat, csak saját felelősségre olvass tovább, mert a cikkünk spoilereket is tartalmaz!

A pár esküvője nem éppen úgy alakul, ahogy tervezték, hiszen Colin éppen a Nagy Nap előtt jött rá, hogy szerelme titkos életet él, mivel ő Lady Whistledown: ennek ellenére tartja magát a szavához, és úriemberhez méltó módon elveszi Pent, aki nem tudja neki megígérni, hogy abbahagyja a pletykalap írását. A nehézségek ellenére kimondják egymásnak az igent és a templomban pedig a halványsárga, a kék és a zöld színek uralkodnak a menyegzőjükön – ezek ugye Penelope kosztümjeinek színei.

Na de, megfigyeltél alaposan MINDEN, de tényleg minden részletet, miközben Penelope az oltár felé haladt és a fogadásukon? Ha nem, akkor se aggódj, Jess Brownell showrunner és executive producer elárulta, milyen rejtett utalásokról maradhattál le az ezt követő a percekben! A menyasszony a Coldplay „Yellow” számának feldolgozására vonult be, ezzel is utalva régi énjére, akinek minden ruhája ebben az árnyalatban készült el. Később Colin és Pen Taylor Swift „You Belong with Me” című számának átdolgozott verziójára táncolt először újdonsült házaspárként, aminek a szövege TÖKÉLETESEN passzol hozzájuk, mivel a lány évek óta álmodozott már arról, hogy szerelme végre észrevegye, összetartoznak.

Egy biztos, több fontos leckét is kaptunk a szerelemről a sorozatból!

Galéria / 3 kép 3 extra hasznos dolog, amit A Bridgerton család tanított nekünk a szerelemről Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria