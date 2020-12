Az Oscar-díjas rendezőnek köszönhetjük az év egyik legmeghatóbb karácsonyi reklámját

Az ünnepek közeledtével sorra érkeznek a jobbnál jobb karácsonyi reklámok, amiket még azok is szívesen néznek, akik amúgy év közben igazi reklámgyűlölők. Nos, a Coca Cola ikonikus karácsonyi reklámfilmjei határozottan minden alkalommal könnyeket csalnak a szemünkbe. Azt eddig is tudtuk, hogy nagyon komoly munka előz meg akárcsak egy 1-2 perces kis reklámot is, ám az idei forgatás minden szempontból különleges volt. Az Oscar-díjas rendező Taika Waititi ugyanis Amerikában tartózkodott, míg a csapat egy része az Egyesült Királyságban, a forgatás helyszíne pedig Új-Zéland volt. A 2020 kihívásainak köszönhetően igencsak formabontó keretek között lezajlott közös munkáról és a kisfilm kulisszatitkairól a londoni Wieden+Kennedy ügynökség kreatívjai, Ben Shaffery és Tomas Coleman mesélnek.

Az új-zélandi születésű, Oscar-díjas Taika Waititit rengeteg helyről ismerhetjük: ő rendezte a Jojo Nyuszit, szerepelt többek között a Thor: Ragnarök és a Bosszúállók: Végjáték filmekben, ő lesz az új Star Wars film rendezője és társ-forgatókönyv írója is. És 2020 karácsonyának egyik megható kisfilmje, a Coca-Cola karácsonyi reklámja is az ő nevéhez fűződik.

forrás: Coca Cola Az Oscar-díjas rendező, Taika Waititi

Mennyire lehetett idén a korábban megszokott módon forgatni?

Semennyire, ennek a reklámnak az elkészítése egészen más volt, mint amit megszoktunk. Taika Los Angeles-ből irányította a munkálatokat, mi Nagy-Britannia-szerte nappalijainkból és hálószobáinkból dolgoztunk, míg a csapat Új-Zélandon forgatott. Az időeltolódás miatt már a munka összehangolása is komoly feladatot jelentett: mi estétől hajnalig dolgozunk, miközben a stáb Új-Zélandon túrázott a hegyekben, hogy elkészíthessék a csodás felvételeket, amiket a reklámfilmből már láthatott a közönség.

A távolság és a folyamatos Zoom hívások egyébként nem okoztak akkora gondot, mint amire előzetesen számítottunk. Ez leginkább Taikának volt köszönhető, aki korábbi munkái miatt nagyon jól ismerte az egész stábot (az édesapát játszó Cohen Holloway például gyakorlatilag Taika összes korábbi filmjében játszott), az instrukciókat egy iPad képernyőjéről, videóhíváson keresztül adta a csapatnak. És persze az is sokat segített, hogy hatalmas szerencsénk volt a helyszínnel: Új-Zélandon fordítsuk bármerre is a kamerát, mindig tökéletes lesz a háttér.

Annak ellenére, hogy a munka a fenti nehezítő tényezőkkel együtt is gördülékenyen ment, mindannyian nagyon várjuk, hogy újra személyesen vehessen részt mindenki a forgatásokon.

Milyen volt Taika Waititivel együtt dolgozni?

Korábban már volt vele közös munkánk, és már előre tudtuk, hogy nagyon jó lesz vele együtt dolgozni. Taika csodás történetmesélő, különleges tehetsége van ahhoz, hogy egyik pillanatról a másikra váratlan, új irányt vegyen a sztori. Hisztérikusan nevetsz az egyik percben, a következőben már a könnyed ömlik a meghatottságtól. Aki látta a Jojo Nyuszit, az pontosan érti, miről beszélünk.

Miért tartják fontosnak a sztorit, amit a kisfilm elmesél?

Úgy gondoljuk, karácsony környékén minden szeretetről és családról szóló film aktuális. 2020-ban pedig különösen arra van igénye az embereknek, hogy kiszakadjanak a valóságból, és egy kis karácsonyi varázslat fűszerezze a napjaikat. Örülnénk, ha a nézőknek tetszene a sztori, de amit leginkább szeretnénk, hogy az üzenetünk – a szeretteinkkel töltött idő fontossága – megérintse őket.

