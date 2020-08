Senki sem ünnepli annyira dögösen az 50. születésnapját, mint Claudia Schiffer

Boldog szülinapot, ! A szupermodell a minap 50 éves lett, ami önmagában hihetetlen, hiszen a modell még mindig irtó csinos, egy évtizedet simán letagadhatna. Ő azonban nem teszi, és büszkén vállalja korát: egy Insta-posztban meg is mutatta, hogy ünnepelt:

Fogadjunk, hogy te is kiszúrtad ezt az álomruhát! Nos, ez is Claudia egyik szülinapi ajándéka, ám története is van: a modell évekkel ezelőtt viselte egy épp ilyet, csak sötétzöldben egy Balmain kampányban, amiben mellette szerepelt még Naomi Campbell és Cindy Crawford. Claudia rajongott a ruháért, így a szülinapja alkalmából a Balmain tervezője, Olivier Roustening újraalkotta a kreációt, a színt pedig úgy választotta ki, hogy tökéletes legyen Claudiának.

Meg kell hagyni, fantasztikusan fest ebben a szettben a modell - és ki ne örülne ilyen meglepetésnek a világ egyik legnépszerűbb tervezőjétől...

